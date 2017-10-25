Шуневич о новом порядке проведения массовых мероприятий: постараемся сделать так, чтобы было удобно всем

Источник: БЕЛТА

«Меняется очень многое, меняется основной принцип проведения массовых мероприятий», — отметил Игорь Шуневич.

По его словам, в Беларуси вводится принцип, который соответствует общемировой практике, — это принятие уведомительного порядка проведения массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены для этого местными исполнительными и распорядительными органами.

«То есть любая организация, человек может прийти, заявить о своем желании провести массовое мероприятие в установленном месте, и на это согласие властей не требуется», — пояснил руководитель ведомства.

При этом Игорь Шуневич обратил внимание, что если проведение массового мероприятия запланировано в неустановленном месте, в таком случае будет необходимо получение согласия местных властей.

Мы постараемся сделать так, чтобы было удобно всем - и властям, и тем, кто заявляет о проведении массовых мероприятий. Постараемся сделать максимально удобной саму процедуру и упростить ее. Игорь Шуневич

Как сообщалось, основная новация законопроекта — введение уведомительного порядка проведения массовых мероприятий в тех местах, которые определены для этих целей местными органами власти.

Также на организаторов возлагается обязанность по заключению договоров на оказание услуг по охране общественного порядка, медицинскому обслуживанию и уборке территории.