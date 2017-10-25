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11:27 (мск), источник: РИА Новости

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду прекратил досрочно полномочия сенатора от законодательного собрания Псковской области Александра Борисова.

Источник: РИА Новости

В заявлении сенатор просил прекратить его полномочия досрочно с 27 октября. Сам Борисов сообщил РИА Новости, что снимает с себя полномочия из-за перехода в структуры «Единой России», не уточнив позицию, на которую планирует перейти.

Как сообщил агентству источник в аппарате Совфеда, на место Борисова 27 октября будет делегирован бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Ожидается, что он займет место вице-спикера верхней палаты.

Полномочия Борисова истекали в сентябре 2021 года. В Совфеде он с 2011 года занимал должность зампреда комитета по соцполитике.

На заседании в среду сенаторы планируют также выбрать председателя комитета по федеративному устройству и региональной политике. Это место было вакантно с сентября этого года, когда глава комитета Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области. Новым председателем комитета, как ожидается, станет сенатор от Пензы Олег Мельниченко, который до прихода в Совфед в сентябре этого года был заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

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