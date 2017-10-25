Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова

Источник: РИА Новости

В заявлении сенатор просил прекратить его полномочия досрочно с 27 октября. Сам Борисов сообщил РИА Новости, что снимает с себя полномочия из-за перехода в структуры «Единой России», не уточнив позицию, на которую планирует перейти.

Как сообщил агентству источник в аппарате Совфеда, на место Борисова 27 октября будет делегирован бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Ожидается, что он займет место вице-спикера верхней палаты.

Полномочия Борисова истекали в сентябре 2021 года. В Совфеде он с 2011 года занимал должность зампреда комитета по соцполитике.