Председатель Избиркома Иркутска Наталья Деньгина скончалась на 43 году жизни
Женщина продолжительное время боролась с тяжелой болезнью.
Женщина продолжительное время боролась с тяжелой болезнью.
Председатель Избирательной комиссии Иркутска Наталья Деньгина ушла из жизни сегодня, 25 октября. Женщине было 42 года. Она продолжительное время боролась с тяжелой болезнью. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Справка: ДЕНЬГИНА Наталья Владимировна родилась 22 апреля 1975 года. До избрания в Законодательное собрание первого созыва была руководителем регионального исполнительного комитета, заместителем секретаря, членом президиума Регионального политического совета ИРО «Единая Россия». Последнее время работала председателем Избирательной комиссии Иркутска.