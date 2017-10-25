Япония поможет Хабаровску с умным планированием города

Источник: AP 2017

Представители Японии готовы поделиться с администрацией дальневосточной столицы опытом по применению энергосберегающих технологий в жилищном строительстве, использованию комплексов SmartCity и цифровой экономики. Провести семинары в Хабаровске специалисты с Хоккайдо готовы в декабре этого года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, вопросы сотрудничества в краевой столице обсудили первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда и заведующий Российским сектором международного отдела департамента общей политики губернаторства Хоккайдо Хасимото Юки.

«Я прекрасно понимаю, что наши изыскания в сфере теплоизоляции зданий — не новое слово. В Хабаровске при строительстве используются свои технологии. Тем не менее, мы хотим поделиться высокоэффективными способами, которые стоят на вооружении наших строителей. Мы их используем не только при возведении здания с нуля, но и при реконструкции строений. Опыт хабаровских строителей нам тоже интересен. Ведь мы проживаем в одном регионе и у нас схожие климатические условия», — рассказал заведующий Российским сектором международного отдела департамента общей политики губернаторства Хоккайдо Хасимото Юки.

Актуальное направление развития городской инфраструктуры — цифровое управление. Как рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда, в краевом центре уже реализуется принцип СМАРТ-планирования и управления городских служб и муниципальных структур. По его мнению, сейчас цифровые технологии могут содействовать более активному росту совместных проектов компаний Хабаровска и городов префектуры Хоккайдо.