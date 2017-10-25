Япония поможет Хабаровску с умным планированием города
Опытом представители Хоккайдо поделятся в декабре.
Опытом представители Хоккайдо поделятся в декабре.
Представители Японии готовы поделиться с администрацией дальневосточной столицы опытом по применению энергосберегающих технологий в жилищном строительстве, использованию комплексов SmartCity и цифровой экономики. Провести семинары в Хабаровске специалисты с Хоккайдо готовы в декабре этого года.
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«Я прекрасно понимаю, что наши изыскания в сфере теплоизоляции зданий — не новое слово. В Хабаровске при строительстве используются свои технологии. Тем не менее, мы хотим поделиться высокоэффективными способами, которые стоят на вооружении наших строителей. Мы их используем не только при возведении здания с нуля, но и при реконструкции строений. Опыт хабаровских строителей нам тоже интересен. Ведь мы проживаем в одном регионе и у нас схожие климатические условия», — рассказал заведующий Российским сектором международного отдела департамента общей политики губернаторства Хоккайдо Хасимото Юки.
«Сейчас очень важно развивать направление работы с базами больших данных, их анализом и обменом. Если мы говорим о сотрудничестве с бизнесом стран АТР, то необходимо создать такой ресурс, где будут указаны все организации города, их сфера деятельности, кредитная история, благонадёжность и множество других параметров. Важно, чтобы иностранный партнёр видел, с кем он может иметь дело. Такая задача выстраивается и с Китаем, и с Японией. Сейчас ведутся разработки нового геопортала города, разработан информационный инвестиционный портал. Важно, чтобы эти данные были доступны пользователям всего региона, чтобы оперативно и грамотно выстраивать политику международного взаимодействия во всех сферах», — отметил Валерий Лебеда.