Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Мы унизили Россию и теперь за это расплачиваемся
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Певица Ирина Дубцова предстала в розовом купальнике - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
10:45 (мск), источник: Восток Медиа

Япония поможет Хабаровску с умным планированием города

Опытом представители Хоккайдо поделятся в декабре.

Источник: AP 2017

Представители Японии готовы поделиться с администрацией дальневосточной столицы опытом по применению энергосберегающих технологий в жилищном строительстве, использованию комплексов SmartCity и цифровой экономики. Провести семинары в Хабаровске специалисты с Хоккайдо готовы в декабре этого года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, вопросы сотрудничества в краевой столице обсудили первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда и заведующий Российским сектором международного отдела департамента общей политики губернаторства Хоккайдо Хасимото Юки.

«Я прекрасно понимаю, что наши изыскания в сфере теплоизоляции зданий — не новое слово. В Хабаровске при строительстве используются свои технологии. Тем не менее, мы хотим поделиться высокоэффективными способами, которые стоят на вооружении наших строителей. Мы их используем не только при возведении здания с нуля, но и при реконструкции строений. Опыт хабаровских строителей нам тоже интересен. Ведь мы проживаем в одном регионе и у нас схожие климатические условия», — рассказал заведующий Российским сектором международного отдела департамента общей политики губернаторства Хоккайдо Хасимото Юки.

Актуальное направление развития городской инфраструктуры — цифровое управление. Как рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда, в краевом центре уже реализуется принцип СМАРТ-планирования и управления городских служб и муниципальных структур. По его мнению, сейчас цифровые технологии могут содействовать более активному росту совместных проектов компаний Хабаровска и городов префектуры Хоккайдо.

«Сейчас очень важно развивать направление работы с базами больших данных, их анализом и обменом. Если мы говорим о сотрудничестве с бизнесом стран АТР, то необходимо создать такой ресурс, где будут указаны все организации города, их сфера деятельности, кредитная история, благонадёжность и множество других параметров. Важно, чтобы иностранный партнёр видел, с кем он может иметь дело. Такая задача выстраивается и с Китаем, и с Японией. Сейчас ведутся разработки нового геопортала города, разработан информационный инвестиционный портал. Важно, чтобы эти данные были доступны пользователям всего региона, чтобы оперативно и грамотно выстраивать политику международного взаимодействия во всех сферах», — отметил Валерий Лебеда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Прокурору Приморского края стало стыдно за бездействие властей
Из-за туриста с острова Бали в Хабаровске началась вспышка кори
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр
Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии $415 тыс.
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь