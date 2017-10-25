Андрей Травников: «Запретов на какие-либо вопросы у меня нет»

СМИ не скупились на вопросы. Андрей Александрович — на исчерпывающие, ясные, без витиеватости, ответы.

— Для меня этот формат привычен, и я готов давать комментарии по любым темам и событиям. Запретов на какие-либо вопросы у меня нет, — сразу расставил точки над «i» Андрей Травников. — Сейчас я продолжаю знакомиться с регионом. За прошедшие две недели у меня была достаточно перспективная командировка в Москву.

— Для меня этот формат привычен, и я готов давать комментарии по любым темам и событиям. Запретов на какие-либо вопросы у меня нет, — сразу расставил точки над «i» Андрей Травников. — Сейчас я продолжаю знакомиться с регионом. За прошедшие две недели у меня была достаточно перспективная командировка в Москву. Если нам удастся отработать все договоренности, которые мы достигли, в ближайшее время многие инициативы области получат поддержку федеральной власти. У меня были первый выезд в муниципальные районы — Чановский и Венгеровский и возможность в минувшее воскресенье впервые погулять по Новосибирску.

О долгостроях и налогах

— Андрей Александрович, Союз долгостроев Новосибирска отправил в ваш адрес обращение. Планируете ли вы встречаться с обманутыми дольщиками? Как вы видите решение этого вопроса?

— Я получал не одно обращение, и они касаются разных проблемных объектов. Один из наиболее «острых» адресов — улица Тульская, 82. Прежде чем встретиться с дольщиками, я должен изучить вопрос, поскольку мне хотелось бы предложить им какую-то перспективу. Попросил коллег оценить обстановку. Могу заверить: несмотря на то, что вопрос достаточно сложный, ситуация затянута, власти региона и я лично не намерены отступаться от этих проблем. Мы найдем способ или достроить, или предоставить квартиры, или выделить соответствующие компенсации всем участникам долевого строительства проблемных объектов.

— В последнее время в СМИ муссируется вопрос о передаче части поступлений от НДФЛ в бюджет Новосибирска. Поскольку вы были мэром города, как вы относитесь к этому?

— Появилась информация, что якобы я, будучи мэром, требовал от региональной власти вернуть часть НДФЛ в бюджет города. На самом деле никогда публично никаких ультиматумов я не высказывал. Если быть точным, высказывал со словами благодарности в адрес губернатора Вологодской области, что действительно было принято решение и городские округа этого региона в нынешнем году получат дополнительно по пять процентов норматива по НДФЛ. Я прекрасно понимаю, что было сделано в регионе, чтобы получить возможность такого решения. В 2012 году я стал первым заместителем губернатора, и тогда область находилась в жесточайшем кризисе. Мы были на третьем месте с конца среди регионов России по объему госдолга, который тогда приближался к ста процентам собственных доходов. За эти годы команде Кувшинникова удалось сделать практически невозможное — Вологодская область поднялась почти на 45 позиций в рейтинге по долговой нагрузке. Это звучит, может быть, даже странно, но бюджет региона в 2017 году профицитный. Если нам в Новосибирской области удастся в ближайшее время проделать подобную работу и достичь таких результатов, мы будем просто молодцы, у нас появятся дополнительные возможности для решения каких-то социальных задач и задач по развитию.

Я понимаю, что сегодня без поддержки вышестоящего бюджета развиваться муниципалитетам достаточно сложно. Надо отдать должное мэру Новосибирска Анатолию Локтю, на нашей встрече он не поднимал вопрос так категорично. Мы обсуждали наиболее приоритетные объекты — социальные, школы, инфраструктуру улично-дорожной сети, проблемы функционирования муниципальных предприятий. Нужно изыскивать возможности, чтобы помогать городу, в Новосибирской области для этого созданы хорошие инструменты. Например, публичный список ожидания или рабочая группа при Законодательном собрании, которая рассматривает и принимает решения по приоритетному софинансированию мероприятий в Новосибирске.

О точечной застройке и уличной торговле

— Вы смогли пройтись по Новосибирску. Каковы ваши впечатления?

— Мне удалось прогуляться по городу. Я передвигался пешком, на автомобиле, проехал на метро. Понравились многое — метро, просторные проспекты, современные микрорайоны. Может быть, пока это ошибочное впечатление, но показалось, что здесь нет такой массовой проблемы точечной застройки. Того, что я видел в других городах, в Петербурге, Вологде, где появление «свечек» внутри освоенного микрорайона — явление массовое.

Не в обиду властям предыдущим и сегодняшним скажу, что удивило достаточно большое количество уличной торговли, причем, мне кажется, зачастую не совсем санкционированной. Наверное, можно повысить качество уборки: есть огрехи, можно без больших затрат этот момент улучшить. Обратил внимание, что на остановках транспорта практически нет информации о маршрутах, периодичности. Может быть, Новосибирск уже настолько продвинутый, что каждый житель получает эту информацию из своих гаджетов, тем не менее это производит не лучшее впечатление. Впрочем, хотя я и имею право высказывать свое мнение как высшее должностное лицо, увлекаться критикой на первой встрече мне бы не хотелось.

О кадровой политике и сигналах снизу

— Вы уже понимаете, когда и какие кадровые решения вы сделаете? Устраивает ли вас структура правительства региона?

— Эта тема вызывает самый большой интерес. Примите мою жизненную позицию: никогда не анонсирую кадровые решения и практически никогда не комментирую состоявшиеся кадровые решения. Считаю, что обратное не совсем корректно по отношению к тем коллегам, с которыми тружусь и с которыми хотел бы расстаться. На этой теме — табу. Анонсов не будет.

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Что касается структуры правительства, она меня не совсем устраивает. Две ветви — аппараты губернатора и собственно правительства — здесь никаких возражений нет, это достаточно типовая структура большинства субъектов РФ. Перераспределение функционала внутри, между министерствами, заместителями губернатора мне кажется не везде оптимальным. Я хотел бы совместить какие-то кадровые решения и изменения структуры правительства, это будет делаться постепенно.

— Каким будет стиль вашей работы? Как вы намерены реагировать на обращения граждан?

— У меня выигрышное положение. Я человек новый, со свежим взглядом, и я могу себе позволить не ориентироваться на какую-то историю взаимоотношений заявителя с ведомствами, а заново разобрать ситуацию. Второе — я однозначно намерен реагировать на сигналы главам муниципалитетов. Понятно, зачастую решение проблемы требует значительных финансовых ресурсов, планирования, чего быстро не решить. Но когда поднимается вопрос, решение которого на поверхности, конечно, на него буду реагировать немедленно.

О резонансных проектах

— Какие первоочередные задачи стоят перед вами?

— Это резонансное концессионное соглашение по полигонам для твердых бытовых отходов, по которым пришлось срочно принимать решение. Мы будем расторгать эти соглашения, потому что внести изменения в их текст мы так и не нашли возможности. Будем выходить на новые концессии.

Может быть, менее острая ситуация по проекту строительства ледового стадиона, тем не менее тоже сроки поджимают. Если Новосибирская область намерена оставаться приоритетным регионом для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, то нам нужно найти вариант исполнения поручения Президента по строительству этого объекта.

Следующий проект, решение по которому нужно принимать, иначе потеряем возможность привлечь достаточно приличные средства федерального бюджета, так называемые платоновские деньги, — это проект по строительству четвертого моста. Я не готов озвучивать какие-то решения, требуется понять: если этот проект совершенно несвоевременный и не нужен для города, тогда придется честно об этом сказать в Министерстве транспорта и отказаться от федерального гранта. Если мы считаем, что проект все-таки нужен, то, может быть, следует внести изменения в условия соглашения, проектные решения. Тогда будем этим заниматься и подтверждать свою заявку на выделение средств.

Из перспективных задач я достаточно позитивно отношусь к программе реиндустриализации. Есть желание что-то привнести новое, по-другому организовать работу над программой.

О судьбе урожая и задержках зарплат

— Обращались ли к вам аграрии с вопросом: что делать с урожаем, который в этом году составил три миллиона тонн?

— Да, обращались, мы это обсуждали на выездном совещании с главами районов, которое прошло в субботу. К сожалению, на совещании регламент не позволил детально проработать решение этой инициативы, но мы обсудили высокую стоимость перевозок зерна, проблему низкой цены, которая сложилась на рынках, необходимость поддержать цены и снизить затраты аграриев и оптовиков на перевозку зерна железнодорожным транспортом. По итогам я поручил своему профильному заместителю провести на этой неделе заседание рабочей группы, чтобы выработать наши предложения, инициативы на федеральный уровень. Проблемы аграриев я озвучивал на встрече с вице-премьером Аркадием Дворковичем. В отношении интервенционных закупок и в отношении снижения тарифов на железнодорожные перевозки, насколько я знаю, в Правительстве России соответствующие решения готовятся, мы их ожидаем в конце ноября — начале декабря.

— В курсе ли вы, что строители забираются на башенные краны, требуя зарплаты? Как вы будете реагировать?

— Я в курсе. На последнем аппаратном совещании даже оформил поручение в адрес министерства строительства более глубоко и детально разобраться в этой ситуации и доложить. Я не буду озвучивать все выявленные факты, но там проблема не только с задержкой зарплаты, но и с легальностью ее выплаты. Придется разбираться органам не только исполнительной власти, но, возможно, надзорной и правоохранительной.

О семье и переезде

— Собираетесь ли вы со временем перевезти сюда семью, детей? Может быть, уже присмотрели учебные заведения, компании для реализации вашей семьи в этом городе?

— Семья у нас из четырех человек. Двое детей. Дочь учится в университете, и маловероятно, что она сменит место жительства. Наверное, она останется в Санкт-Петербурге, будет продолжать учебу там, тем более что она уже устроилась на работу и совмещает ее с учебой, то и другое ей нравится.

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Сын учится в лицее, в восьмом классе. В ближайшее время жена с сыном переедут в Новосибирск. Вопрос открытый один — жилье. Я сейчас занимаюсь подбором квартиры. Пока мы не задумывались о том, где будет учиться сын. Думаю, до этого скоро дойдет. Первый их приезд — осенние каникулы в начале ноября. Я постараюсь показать им город, чтобы он им понравился и чтобы их переезд сюда не затягивался.