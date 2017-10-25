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11:05 (мск), источник: Ведомости

Собянин ответил на сообщение Венедиктова о переносе выборов мэра на март

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «абсолютным фейком» сообщение о том, что выборы мэра Москвы могут быть перенесены с сентября 2018 г. на март.

Источник: Reuters

Он сослался на сообщение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. «Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной», — написал мэр во «Вконтакте».

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Утром Венедиктов написал в Telegram, что оценивает вероятность переноса выборов мэра столицы выше, чем в 50%. «Возможен ли перенос выбора мэра Москвы на март 2018? Вполне. Поднимался ли этот вопрос на встрече ВВП с ССС? Да. Есть ли окончательное решение? Нет. Изучается ли это в администрации президента? Да», — сформулировал он.

После комментария Собянина Венедиктов добавил, что принял эту ремарку к сведению. «В нашем мире “фейки” быстро превращаются в реальность», — отметил главред «Эха» и пообещал и дальше следить за этой темой.

24 октября Собянин заявил «Ведомостям», что собирается выдвинуться на пост мэра Москвы на новый срок. Это решение он объяснил желанием завершить начатые при нем реформы.

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