Собянин ответил на сообщение Венедиктова о переносе выборов мэра на март

Источник: Reuters

Он сослался на сообщение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. «Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной», — написал мэр во «Вконтакте».

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Утром Венедиктов написал в Telegram, что оценивает вероятность переноса выборов мэра столицы выше, чем в 50%. «Возможен ли перенос выбора мэра Москвы на март 2018? Вполне. Поднимался ли этот вопрос на встрече ВВП с ССС? Да. Есть ли окончательное решение? Нет. Изучается ли это в администрации президента? Да», — сформулировал он.

После комментария Собянина Венедиктов добавил, что принял эту ремарку к сведению. «В нашем мире “фейки” быстро превращаются в реальность», — отметил главред «Эха» и пообещал и дальше следить за этой темой.