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11:11 (мск), источник: Uralpress.ru

Владимир Путин одобрил предложение челябинца

Челябинец, выпускник Южно-Уральского государственного технического колледжа, Константин Ларин предложил президенту России Владимиру Путину ввести дополнительной дисциплины в программу среднего профессионального образования, в рамках которой будут изучаться новые технологии.

Разговор состоялся в ходе торжественного приема в Кремле, где глава государства поздравлял участников национальной сборной «Ворлдскиллс», с победой на чемпионате мира по профессиональному мастерству в Абу-Даби. В состав сборной России вошли семеро южноуральцев, в том числе Константин Ларин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, предложение челябинца получило поддержку главы государства. «На основе опыта тренировок и выступлений национальной сборной будут выстраиваться дальнейшие программы по подготовке кадров», — пообещал президент.

Напомним, Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм, в том числе две медали и пять медальонов — у представителей Челябинской области. Высшей награды по специальности «веб-разработка» удостоен Константин Ларин. Также Константин признан лучшим представителем своей страны.

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