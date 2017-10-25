Владимир Путин одобрил предложение челябинца
Челябинец, выпускник
Челябинец, выпускник
Разговор состоялся в ходе торжественного приема в Кремле, где глава государства поздравлял участников национальной сборной «Ворлдскиллс», с победой на чемпионате мира по профессиональному мастерству в
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Напомним, Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм, в том числе две медали и пять медальонов — у представителей Челябинской области. Высшей награды по специальности «веб-разработка» удостоен Константин Ларин. Также Константин признан лучшим представителем своей страны.