Владимир Путин одобрил предложение челябинца

Разговор состоялся в ходе торжественного приема в Кремле, где глава государства поздравлял участников национальной сборной «Ворлдскиллс», с победой на чемпионате мира по профессиональному мастерству в Абу-Даби. В состав сборной России вошли семеро южноуральцев, в том числе Константин Ларин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, предложение челябинца получило поддержку главы государства. «На основе опыта тренировок и выступлений национальной сборной будут выстраиваться дальнейшие программы по подготовке кадров», — пообещал президент.