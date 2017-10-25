Игорь Додон о назначении Стурзы: Это наивысшее преступление согласно Конституции Республики Молдова

«По всем опросам, рейтинг действующей власти, и парламента, и правительства, на уровне статистической погрешности. Они понимают, что следующие выборы им не выиграть. Поэтому они провоцируют меня и пропрезидентскую Партию социалистов, которые, согласно всем опросам, имеет поддержку более половины населения, они провоцируют нас на крайние действия. Я думаю, что они хотят, чтобы мы вывели людей, чтобы была какая-то провокация, чтобы на фоне этого запретили Партию социалистов, сделали импичмент президенту, и чтобы пойти по более жесткому варианту, по беспределу», — заявил Додон.

«Мы будем добиваться президентской формы правления в Молдове. А все те, кто участвует сегодня в узурпации власти, они ответят по закону. Мы этого не забудем. Я думаю, что мы можем обращаться и к нашим западным партнерам, и к восточным партнерам. Я уже знаю, что в Европейском союзе всем уже надоело, когда молдавские олигархи прикрываются европейскими ценностями, обманывают европейцев, чтобы удержаться в Молдове и создают здесь коррумпированную власть. Из-за боязни, что к власти в Молдове в следующем году придут промолдавские силы, настроенные на стратегическое партнерство с Россией, Запад будет не на нашей стороне. Если дойдет до серьезного противостояния, конфликта, если до этого дойдет, Запад будет на стороне прозападных сил. Как говорят, сукин сын, но наш. Поэтому, скорее всего, надеяться на Запад в этом вопросе не стоит. Мы можем надеяться только на нашу силу и поддержку нашего народа. Я думаю, что народ нас поддержит в этом, и я уверен, что победа будет за нами», — поделился Игорь Додон.