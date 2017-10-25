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11:30 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон о назначении Стурзы: Это наивысшее преступление согласно Конституции Республики Молдова

Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в прямом эфире программы Итоги дня российскому телеканалу НТВ.

Источник: Actualitati.md

Отвечая на вопросы журналистов, президент отметил, что действия правительства нельзя назвать госпереворотом.

«Я думаю, что назвать это государственным переворотом слишком много. Было принято решение, чтобы в конкретном случае, это касается назначения министра обороны, эти функции исполнял спикер парламента. Я думаю, что правильно будет сказать, что это узурпация власти. Это наивысшее преступление, согласно Конституции Республики Молдова», — отметил он.

Игорь Додон также отметил, что таким образом правящее большинство «добивается в Молдове развития украинского сценария».

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«По всем опросам, рейтинг действующей власти, и парламента, и правительства, на уровне статистической погрешности. Они понимают, что следующие выборы им не выиграть. Поэтому они провоцируют меня и пропрезидентскую Партию социалистов, которые, согласно всем опросам, имеет поддержку более половины населения, они провоцируют нас на крайние действия. Я думаю, что они хотят, чтобы мы вывели людей, чтобы была какая-то провокация, чтобы на фоне этого запретили Партию социалистов, сделали импичмент президенту, и чтобы пойти по более жесткому варианту, по беспределу», — заявил Додон.

Также президент отметил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов, потому что «этот парламент нелегитимен».

«Мы будем добиваться президентской формы правления в Молдове. А все те, кто участвует сегодня в узурпации власти, они ответят по закону. Мы этого не забудем. Я думаю, что мы можем обращаться и к нашим западным партнерам, и к восточным партнерам. Я уже знаю, что в Европейском союзе всем уже надоело, когда молдавские олигархи прикрываются европейскими ценностями, обманывают европейцев, чтобы удержаться в Молдове и создают здесь коррумпированную власть. Из-за боязни, что к власти в Молдове в следующем году придут промолдавские силы, настроенные на стратегическое партнерство с Россией, Запад будет не на нашей стороне. Если дойдет до серьезного противостояния, конфликта, если до этого дойдет, Запад будет на стороне прозападных сил. Как говорят, сукин сын, но наш. Поэтому, скорее всего, надеяться на Запад в этом вопросе не стоит. Мы можем надеяться только на нашу силу и поддержку нашего народа. Я думаю, что народ нас поддержит в этом, и я уверен, что победа будет за нами», — поделился Игорь Додон.

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