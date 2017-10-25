Президент Узбекистана назначил первого заместителя министра народного образования
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 октября 2017 года подписал указ о назначение первого заместителя министра народного образования.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 октября 2017 года подписал указ о назначение первого заместителя министра народного образования.
Согласно указу главы государства, Кадирбай Бектурдиев назначен первым заместителем министра народного образования.
До этого назначения, Кадирбай Бектурдиев возглавлял Министерство народного образования Республики Каракалпакстан.