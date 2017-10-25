Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия перестанет кормить Кавказ, а он обует всю страну
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Активист «Солидарности» Алексей Строганов умер после нападения
В центре Москвы нашли клад времен Петра I
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Политолог: украинцы бегут из страны целыми семьями
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Певица Ирина Дубцова предстала в розовом купальнике - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
11:20 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана назначил первого заместителя министра народного образования

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 октября 2017 года подписал указ о назначение первого заместителя министра народного образования.

Источник: Uzdaily.uz

Согласно указу главы государства, Кадирбай Бектурдиев назначен первым заместителем министра народного образования.

До этого назначения, Кадирбай Бектурдиев возглавлял Министерство народного образования Республики Каракалпакстан.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Установлены ставки за водительское удостоверение
Узбекистан и Казахстан запустят новые авиарейсы
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр
Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии $415 тыс.
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь