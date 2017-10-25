Филип сказал, чего Молдова ждет от ВБ

Источник: Noi.md

По сообщению пресс-службы правительства, в начале диалога глава кабинета министров отметил, что визит высокопоставленного чиновника в Кишинев является сигналом доверия к европейскому пути Молдовы и проводимым правительством реформам.

Павел Филип поблагодарил Всемирный банк за постоянную поддержку, оказываемую правительству, выразив уверенность в успехе нынешней Стратегии партнерства Всемирного банка для Молдовы до 2020 г., которая включает важные проекты как в государственном, так и частном секторе.

Мы видим партнерство с Всемирным банком не только сквозь призму предоставленных кредитов, но и сквозь призму ценной экспертизы в продвижении реформ в различных областях. Павел Филип

В этой связи премьер отметил действия, предпринятые правительством для улучшения деловой среды, в том числе: сокращение числа учреждений с контрольными функциями и разрешительных документов, принятие важных поправок в Трудовой кодекс. По его мнению, эти реформы уже дают результаты, способствуя росту доходов бюджета.

Премьер-министр высказал убежденность, что благодаря реформе правительства внешняя помощь будет использоваться гораздо эффективнее, что серьезно скажется на гражданах. В этой связи Павел Филип поблагодарил Всемирный банк за предложения, направленные на повышение качества управления экономикой и модернизацию государственных услуг, отметив, что первым шагом в этом направлении стало создание Агентства публичных услуг, цель которого состоит в предоставлении качественных услуг гражданам.

Исполнительный директор группы Всемирного банка Фрэнк Хемскерк в свою очередь призвал правительство в полной мере использовать преимущества, предоставляемые Всемирным банком, исходя из приоритетов страны. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии партнерства между Молдовой и ВБ, отметив, что 25 деревьев, посаженных Группой Всемирного банка в городском парке им. Штефана чел Маре по случаю 25-й годовщины присоединения Молдовы к этому международному финансовому институту, символизируют жизнеспособность и будущее отношений между сторонами.

В настоящее время портфель Всемирного банка в Молдове включает 10 активных проектов с общей суммой обязательств $ 365,3 млн и 8 грантов с общим бюджетом $ 14,4 млн.