Филип сказал, чего Молдова ждет от ВБ
Для Молдовы крайне важны не только кредиты от Всемирного банка, но и его ценная экспертиза в продвижении реформ. Об этом заявил
Для Молдовы крайне важны не только кредиты от Всемирного банка, но и его ценная экспертиза в продвижении реформ. Об этом заявил
По сообщению
Павел Филип поблагодарил Всемирный банк за постоянную поддержку, оказываемую правительству, выразив уверенность в успехе нынешней Стратегии партнерства Всемирного банка для Молдовы до 2020 г., которая включает важные проекты как в государственном, так и частном секторе.
Мы видим партнерство с Всемирным банком не только сквозь призму предоставленных кредитов, но и сквозь призму ценной экспертизы в продвижении реформ в различных областях.
В этой связи премьер отметил действия, предпринятые правительством для улучшения деловой среды, в том числе: сокращение числа учреждений с контрольными функциями и разрешительных документов, принятие важных поправок в Трудовой кодекс. По его мнению, эти реформы уже дают результаты, способствуя росту доходов бюджета.
Исполнительный директор группы Всемирного банка Фрэнк Хемскерк в свою очередь призвал правительство в полной мере использовать преимущества, предоставляемые Всемирным банком, исходя из приоритетов страны. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии партнерства между Молдовой и ВБ, отметив, что 25 деревьев, посаженных Группой Всемирного банка в городском парке им. Штефана чел Маре по случаю 25-й годовщины присоединения Молдовы к этому международному финансовому институту, символизируют жизнеспособность и будущее отношений между сторонами.
С момента присоединения Молдовы к Группе Всемирного банка, это международное финансовое учреждение внедрило в нашей стране 60 проектов на сумму более $ 1 млрд.