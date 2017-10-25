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11:54 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские депутаты ратифицировали договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты на заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания ратифицировали договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Проект закона о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза представил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Как пояснил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Дмитрий Шевцов, разработка договора о Таможенном кодексе ЕАЭС началась в 2014 году. «Это очень сложный документ, он объединяет законодательство пяти государств. Это была серьезная работа, документ фундаментальный и включает порядка 500 статей», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что документ упрощает все таможенные процедуры в ЕАЭС.

«Все те замечания, которые существовали, будут нивелированы. В этом документе упор делается на автоматизацию, следовательно, это приведет к ускорению всех процессов. Если раньше некоторые процедуры, такие как выпуск транспортного средства, осуществлялись в течение рабочего дня, то сейчас это время сократилось до 4 часов. Также сейчас подавляющее число деклараций будет подаваться в электронном виде», — рассказал он.

Кроме того, Дмитрий Шевцов обратил внимание, что ТК ЕАЭС предполагает процедуры упрощения налогообложения и уплаты различных пошлин. «Также предполагается обмен информацией между таможенными структурами стран ЕАЭС, здесь будет исключено и двойное налогообложение, что тоже очень важно. Все существующие барьеры будут нивелированы», — резюмировал он.

Новый Таможенный кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией уведомлений о ратификации договора от всех пяти стран-участниц.

Документ законодательно закрепляет перевод системы таможенного администрирования внешнеэкономической деятельности в союзе с бумажных на электронные технологии. Такой подход значительно сэкономит ресурсы бизнеса, ускорит процессы прохождения таможенных формальностей, а также фактически нивелирует человеческий фактор при принятии решений на всех этапах — от регистрации декларации до выпуска товаров.

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