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11:53 (мск), источник: Восток Медиа

Тарасенко поручил организовать в Приморье сельскохозяйственные ярмарки

Глава региона считает, что местным фермерам нужно помогать.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Глава Приморья поручил организовать в Дальнереченске сельскохозяйственные ярмарки. Об этом он заявил во время встречи с главой администрации Дальнереченского муниципального района Виктором Дерновым, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы краевой администрации, глава региона отметил, что в муниципалитете продаётся огромное количество привозных сельхозтоваров, не отличающихся качеством и ценовой доступностью. Вместе с тем, в районе есть местные фермерские хозяйства, им нужно дать возможность реализовывать свою продукцию.

«Люди занимаются важным делом и хотят зарабатывать деньги, надо помочь им, надо сделать такую площадку, где они могли бы продавать своё молоко, яйца, птицу. Устраивайте ярмарки. Жители будут покупать, ведь это своя продукция, качественная и более доступная по цене», — отметил Андрей Тарасенко.

При этом врио губернатора подчеркнул, что данную работу необходимо организовать совместно с администрацией Дальнереченского городского округа.

«Наведите порядок, наладьте взаимодействие между собой. Город — это первая территория, где должен быть организован такой рынок», — обозначил Андрей Тарасенко.

Также глава Приморья поручил Виктору Дернову подготовить предложения по реализации проектов, направленных на создание на территории Дальнереченского района птицефабрики и восстановление не действующего в настоящее время кирпичного завода.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во вторник, 24 октября, посетил с рабочим визитом Дальнереченский городской округ. Глава региона осмотрел здание местного аэровокзала, посетил центральную городскую больницу, побывал в лицее и центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также провёл встречи с главой города, депутатами местной Думы и староверами из села Любитовка.

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