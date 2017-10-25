Тарасенко поручил организовать в Приморье сельскохозяйственные ярмарки

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Глава Приморья поручил организовать в Дальнереченске сельскохозяйственные ярмарки. Об этом он заявил во время встречи с главой администрации Дальнереченского муниципального района Виктором Дерновым, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы краевой администрации, глава региона отметил, что в муниципалитете продаётся огромное количество привозных сельхозтоваров, не отличающихся качеством и ценовой доступностью. Вместе с тем, в районе есть местные фермерские хозяйства, им нужно дать возможность реализовывать свою продукцию.

«Люди занимаются важным делом и хотят зарабатывать деньги, надо помочь им, надо сделать такую площадку, где они могли бы продавать своё молоко, яйца, птицу. Устраивайте ярмарки. Жители будут покупать, ведь это своя продукция, качественная и более доступная по цене», — отметил Андрей Тарасенко.

При этом врио губернатора подчеркнул, что данную работу необходимо организовать совместно с администрацией Дальнереченского городского округа.

«Наведите порядок, наладьте взаимодействие между собой. Город — это первая территория, где должен быть организован такой рынок», — обозначил Андрей Тарасенко.

Также глава Приморья поручил Виктору Дернову подготовить предложения по реализации проектов, направленных на создание на территории Дальнереченского района птицефабрики и восстановление не действующего в настоящее время кирпичного завода.