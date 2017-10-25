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11:54 (мск), источник: Восток Медиа

Японцы хотят возобновить регулярные рейсы между Хабаровском и Ниигатой

Иностранные чиновники намерены обратиться во все органы, чтобы добиться этого.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровск прибыла делегация из японского города-побратима Ниигаты. Иностранцы обратились к администрации дальневосточной столицы и высказали идею о том, чтобы возобновить регулярное авиасообщение между населёнными пунктами.

Гости из Японии пробудут в Хабаровске два дня. Они встретились с первым заместителем мэра по городскому хозяйству Сергеем Чернышовым. По его словам, экономические отношения между двумя городами получили новый импульс после создания территорий опережающего социально-экономического развития. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом, который вошёл в состав местной ТОСЭР.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, глава японской делегации, заместитель председателя муниципального собрания Ниигаты Абэ Мацуо отметил, что взаимоотношения двух городов развиваются во многом благодаря инициативе мэра Хабаровска Александра Соколова. Стороны обсудили и проблемные вопросы — например, сокращение чартерных авиарейсов между городами.

«Мы надеемся на то, что число чартерных рейсов будет увеличено, а в перспективе возобновится регулярное авиасообщение. Наше муниципальное собрание намерено обратиться с этим вопросом во все компетентные организации, а также рассчитываем на содействие с вашей стороны», — сказал Абэ Мацуо.

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