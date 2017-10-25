Японцы хотят возобновить регулярные рейсы между Хабаровском и Ниигатой
Иностранные чиновники намерены обратиться во все органы, чтобы добиться этого.
Иностранные чиновники намерены обратиться во все органы, чтобы добиться этого.
В Хабаровск прибыла делегация из японского
Гости из Японии пробудут в Хабаровске два дня. Они встретились с первым заместителем мэра по городскому хозяйству Сергеем Чернышовым. По его словам, экономические отношения между двумя городами получили новый импульс после создания территорий опережающего
Как сообщает
«Мы надеемся на то, что число чартерных рейсов будет увеличено, а в перспективе возобновится регулярное авиасообщение. Наше муниципальное собрание намерено обратиться с этим вопросом во все компетентные организации, а также рассчитываем на содействие с вашей стороны», — сказал Абэ Мацуо.