Японцы хотят возобновить регулярные рейсы между Хабаровском и Ниигатой

Источник: Восток Медиа

В Хабаровск прибыла делегация из японского города-побратима Ниигаты. Иностранцы обратились к администрации дальневосточной столицы и высказали идею о том, чтобы возобновить регулярное авиасообщение между населёнными пунктами.

Гости из Японии пробудут в Хабаровске два дня. Они встретились с первым заместителем мэра по городскому хозяйству Сергеем Чернышовым. По его словам, экономические отношения между двумя городами получили новый импульс после создания территорий опережающего социально-экономического развития. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом, который вошёл в состав местной ТОСЭР.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, глава японской делегации, заместитель председателя муниципального собрания Ниигаты Абэ Мацуо отметил, что взаимоотношения двух городов развиваются во многом благодаря инициативе мэра Хабаровска Александра Соколова. Стороны обсудили и проблемные вопросы — например, сокращение чартерных авиарейсов между городами.