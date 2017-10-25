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11:55 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников: жители Перми по-разному представляют развитие города

В Перми состоялось торжественное мероприятие, посвященное 230-летию Пермской городской думы (ПГД). Со своим поздравлением к депутатам обратился губернатор Пермского края Максим Решетников.

В Перми состоялось торжественное мероприятие, посвященное 230-летию Пермской городской думы (ПГД). Со своим поздравлением к депутатам обратился губернатор Пермского края Максим Решетников.

За более чем два века городской парламент заложил прочную основу для сильного города: развивал экономику, социальную сферу, усиливал роль Перми в масштабах страны. 230-летие — не просто значимая дата, это точка отсчёта нового периода в развитии местного парламентаризма. Глава региона пожелал депутатам принимать только взвешенные и верные решения, направленные на развитие краевой столицы и всего Пермского края.

«Важно, чтобы каждый житель понимал: все, что делается в городе, делается для его развития. На вас, уважаемые депутаты, как тех, кому люди поверили, лежит большая ответственность. С одной стороны Пермь — очень “пестрый” город, его жители по-разному представляют развитие города. Поэтому важно инкорпорировать все потребности горожан в одну стратегию развития. С другой стороны — перед вами стоит задача донести пермякам ту общую стратегию, которую мы реализуем и на уровне города, и на уровне края. Только от проинформированных горожан мы сможем получить поддержку всех проектов развития, которые мы намечаем», — подчеркнул Максим Решетников.

Также губернатор дал депутатам ПГД напутствие, чтобы «императив ответственности, которым руководствовалась городская дума все 230 лет, присутствовал каждодневной работе городских депутатов».

С поздравлениями в адрес Пермской городской думы выступили: депутат Государственной думы Игорь Сапко, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, а также депутат гордумы Екатеринбурга Яков Силин.

В памятной даты на здании Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) был установлен герб Перми.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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