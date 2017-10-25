Арбитражный суд Нижегородской области объявил депутату Думы Нижнего Новгорода Валерию Гельжинису предупреждение

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Напомним, что 13 июля 2016 года депутат был признан банкротом как физлицо.

23 октября 2017 года на заседании Арбитражного суда Нижегородской области суда было принято решение о привлечении Валерия Гельжиниса к административному наказанию в виде предупреждения.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступит в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.

Напомним, суд отказал депутату Думы Нижнего Новгорода Валерию Гельжинису в удовлетворении жалобы на продление срока реализации его имущества.

По состоянию на конец апреля задолженность Гельжиниса составляла более 45 млн. рублей. В реестр требований кредиторов включены требования ЗАО «Запсибкомбанк» на 19,8 млн рублей, физлица (житель Заволжья Александр Быков) на 6,3 млн рублей и требования акционерного банка «Девон-Кредит» на 19,2 млн рублей.