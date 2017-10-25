Арбитражный суд Нижегородской области объявил депутату Думы Нижнего Новгорода Валерию Гельжинису предупреждение
По информации суда, прокуратура посчитала неправомерными действия депутата Думы Нижнего Новгорода Валерия Гельжиниса при банкротстве.
По информации суда, прокуратура посчитала неправомерными действия депутата Думы Нижнего Новгорода Валерия Гельжиниса при банкротстве.
Напомним, что 13 июля 2016 года депутат был признан банкротом как физлицо.
23 октября 2017 года на заседании Арбитражного суда Нижегородской области суда было принято решение о привлечении Валерия Гельжиниса к административному наказанию в виде предупреждения.
Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступит в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.
Напомним, суд отказал депутату Думы Нижнего Новгорода Валерию Гельжинису в удовлетворении жалобы на продление срока реализации его имущества.
По состоянию на конец апреля задолженность Гельжиниса составляла более 45 млн. рублей. В реестр требований кредиторов включены требования ЗАО «Запсибкомбанк» на 19,8 млн рублей, физлица (житель Заволжья Александр Быков) на 6,3 млн рублей и требования акционерного банка «Девон-Кредит» на 19,2 млн рублей.
Также сообщалось, что суд оставил Валерию Гельжинису доходы в размере прожиточного минимума и средства на уплату алиментов.