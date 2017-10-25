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12:05 (мск), источник: Sputnik

Начальник ГУВД Ташкента поздравил милиционеров с праздником

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik, Дилшода Рахматова. Сегодня во Дворце культуры МВД Узбекистана прошло праздничное мероприятие посвященное 25 октября — Дню работников внутренних дел.

«Для органов внутренних дел 2017 год станет самым незабываемым периодом, по поручению президента Узбекистана проделана значительная работа по реформированию системы внутренних дел, МВД Узбекистана формируется как один из самых развитых систем внутренних дел в мире», — подчеркнул начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Баходир Низамович Курбано.

В своей речи Курбанов подчеркнул, что президентом уделено особое внимание социальной защите работников органов внутренних дел, а также созданию для них достойных условий.

Начальник Ташкентского ГУВД вручил особо отличившим сотрудникам звания и почетные грамоты, а также ценные подарки — наручные часы МВД и мобильные телефоны по Приказу министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бабаджанова.

«Профессия милиционера — благородная профессия. Хочу поделиться с вами словами наших учителей. Когда мы выйдем на пенсию, наши дети спросят нас, что мы делали для родины, для народа, для семьи. Тогда мы с гордостью будем отвечать, что мы взяли преступника, мы всегда стояли рядом в тяжелые дни. Никогда не теряйте доверие президента и народа», — сказал генерал-майор Курбанов.

Начальник ГУВД также сообщил, что планируется купить 70 автомобилей «Дамас» всем отделениям внутренних дел, машины будут оснащены современными технологиями.

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