Медведев нашел для бывшего главы таможни Бельянинова место в банке

В июле 2016 года Бельянинов подал в отставку с поста главы ФТС после того, как следователи, занимавшиеся делом о контрабанде алкоголя, обнаружили у него дома 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс. Сам Бельянинов тогда заявил, что найденные у него деньги являются частными накоплениями. 28 июля Медведев подписал распоряжения об увольнении Бельянинова с поста главы ФТС и о назначении на эту должность Владимира Булавина.