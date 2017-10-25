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12:03 (мск), источник: РБК

Медведев нашел для бывшего главы таможни Бельянинова место в банке

Премьер поручил Минфину внести кандидатуру Андрея Бельянинова, ушедшего в отставку с поста главы ФТС после обысков в его доме, для назначения на пост председателя правления Евразийского банка развития.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова для назначения на председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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В июле 2016 года Бельянинов подал в отставку с поста главы ФТС после того, как следователи, занимавшиеся делом о контрабанде алкоголя, обнаружили у него дома 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс. Сам Бельянинов тогда заявил, что найденные у него деньги являются частными накоплениями. 28 июля Медведев подписал распоряжения об увольнении Бельянинова с поста главы ФТС и о назначении на эту должность Владимира Булавина.

После этого экс-глава ФТС заявил, что надеется продолжить работу на госслужбе.

Андрей Бельянинов покинул пост главы ФТС
Во время загрузки произошла ошибка.
28 июля 2016© Ньюстюб
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