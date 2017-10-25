Депутат об авто чиновников: продолжают шиковать за счет сограждан

«Теперь же отдельные чиновники оправдывают приобретение дорогих иномарок ужасным состоянием дорог — за качественное строительство и содержание которых эти госорганы и отвечают. Увлечение чиновников дорогостоящими иномарками выглядит особенно вызывающе на фоне критического состояния автопарка служб ЧС и скорой медпомощи, где, как выяснилось, числится спецтранспорт 1970−1990 х годов выпуска», — негодовал парламентарий.

По его словам, госорганы по-прежнему продолжают шиковать за счет своих сограждан, обновляя автопарк иномарками, выпуск аналогичных классов которых налажен в Казахстане.

«Только по итогам девяти месяцев текущего года чиновниками приобретено свыше 500 дорогих авто иностранного производства на сумму более 6 миллиардов тенге. При этом обращает на себя внимание разброс цен на единицу для одинаковых по классу и марке автомобилей. К примеру, цена на Toyota Camry, предусмотренная Алматинским онкологическим центром, составляет 7,5 миллионов тенге. В то же время аппарат акимов Таласского, Сарысуского, Меркенского районов Жамбылской области готовы выложить за такую же модель от 12 до 14 миллионов тенге. А аппарат акима Талдыкоргана на приобретение аналогичного автомобиля запланировал более 23 миллионов тенге, увеличив стоимость сразу в 3 раза», — привел К. Абсатиров примеры.

Такая же картина складывается «с милым сердцу чиновника» автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

«Здесь разброс цен составляет более 5 миллионов тенге за автомобиль, а аппарат акима Павлодара на приобретение автомобиля такой модели закладывает 20 миллионов тенге, а аппарат акима Аулиекольского района Костанайской области 25 миллионов 125 тысяч тенге. Имеются и другие примеры», — уточнил депутат.

Вместе с тем мажилисмен заметил, что в стенах Мажилиса уже говорилось о несостоятельности отговорок о якобы неудовлетворительном качестве техники казахстанской сборки ввиду отсутствия на них рекламации со стороны госорганов.