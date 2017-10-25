В Ташкенте открылось Совещание глав верховных судов стран ШОС

«Как всегда на это совещание выносятся самые актуальные вопросы, которые стоят перед судебными системами различных стран, и в частности, стран-участниц ШОС. Сегодня мы будем обсуждать такие темы, как реформирование судебных систем в наших странах. Концептуальные вопросы заложены в Конституции, и они безусловные, обязательные, но правосудие, как и все государственные институты не стоит на месте, оно должно развиваться, совершенствоваться. В России этот процесс идет очень активно и такое же состояние у наших коллег в странах ШОС. Поэтому сегодня мы обменяемся нашими делами и в законодательной базе, и в судебной практике, а также наметим ближайшие перспективы развития сотрудничества», — отметил в интервью Sputnik председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.