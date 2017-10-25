В Ташкенте открылось Совещание глав верховных судов стран ШОС
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте под председательством узбекской стороны открылось XII Совещание председателей Верховных судов
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте под председательством узбекской стороны открылось XII Совещание председателей Верховных судов
В ходе мероприятия будут обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества
Отмечая взаимопонимание в вопросах развития судебных систем
Было подчеркнуто, что практическое взаимодействие между верховными судами государств ШОС способствует дальнейшему совершенствованию совместной деятельности в области защиты прав и свобод граждан, укреплению справедливости, законности и правопорядка, создает условия для углубления
«Как всегда на это совещание выносятся самые актуальные вопросы, которые стоят перед судебными системами различных стран, и в частности,
По итогам совещания планируется подписание Совместного заявления о перспективах сотрудничества высших органов судебной власти