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12:20 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте открылось Совещание глав верховных судов стран ШОС

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Ташкенте под председательством узбекской стороны открылось XII Совещание председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.

Источник: Sputnik

В ходе мероприятия будут обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества государств-членов ШОС в судебно-правовой сфере.

Отмечая взаимопонимание в вопросах развития судебных систем государств-членов ШОС, подтверждая приверженность принципам, идеям и задачам организации, стороны отметили, что развитие сотрудничества между верховными судами стран ШОС осуществляется на принципах взаимного доверия, дружбы и добрососедства, стабильности и взаимопонимания, обеспечения мира и безопасности в регионе.

Было подчеркнуто, что практическое взаимодействие между верховными судами государств ШОС способствует дальнейшему совершенствованию совместной деятельности в области защиты прав и свобод граждан, укреплению справедливости, законности и правопорядка, создает условия для углубления судебно-правовых реформ.

«Как всегда на это совещание выносятся самые актуальные вопросы, которые стоят перед судебными системами различных стран, и в частности, стран-участниц ШОС. Сегодня мы будем обсуждать такие темы, как реформирование судебных систем в наших странах. Концептуальные вопросы заложены в Конституции, и они безусловные, обязательные, но правосудие, как и все государственные институты не стоит на месте, оно должно развиваться, совершенствоваться. В России этот процесс идет очень активно и такое же состояние у наших коллег в странах ШОС. Поэтому сегодня мы обменяемся нашими делами и в законодательной базе, и в судебной практике, а также наметим ближайшие перспективы развития сотрудничества», — отметил в интервью Sputnik председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

По итогам совещания планируется подписание Совместного заявления о перспективах сотрудничества высших органов судебной власти государств-членов ШОС.

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