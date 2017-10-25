Президент Туркмении проскакал на лошади по безлюдному Ашхабаду
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов верхом на лошади осмотрел строительные объекты в Ашхабаде. Соответствующее видео опубликовал портал «Хроника Туркменистана».
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов верхом на лошади осмотрел строительные объекты в Ашхабаде. Соответствующее видео опубликовал портал «Хроника Туркменистана».
На видео глава государства едет на коне на фоне современных и с виду престижных районов Ашхабада. Бердымухамедов одет в спортивный костюм, а в руках у него своеобразная трость, при помощи которой он подгоняет лошадь и отдает распоряжения подчиненным.
Подчиненных в ролике всего двое, оба — в деловых костюмах. Они идут пешком и