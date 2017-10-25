Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Власти США вернули российским дипломатам флаги России, снятые сотрудниками американских спецслужб со зданий генерального консульства в
Власти США вернули российским дипломатам флаги России, снятые сотрудниками американских спецслужб со зданий генерального консульства в
В начале октября посольство России в США сообщило о краже флагов со зданий консульства, назвав случившееся «позорным событием».
«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — говорилось в сообщении посольства. В Госдепартаменте США тогда заверили, что российские флаги были «почтительно спущены и надежно хранятся».
«Флаги — это один из высших государственных символов, такое обращение с ними со стороны властей принимающей страны иначе как вызывающим и провокационным во всех смыслах назвать нельзя. То, что они нам их передали, — это само собой разумеющееся, но все, что этому предшествовало, у нас
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова называла снятие флагов с принадлежащих России зданий консульства в
«Помимо открытого посягательства на флаги американцы не скрывают, что также порылись в документах, которые остались в генконсульстве. И это при том, что по двусторонней Консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны. Неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого консульского учреждения», — заявила Захарова 12 октября.
Генконсульство России в