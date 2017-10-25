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12:47 (мск), источник: РБК

Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги

Власти США вернули российским дипломатам флаги России, снятые сотрудниками американских спецслужб со зданий генерального консульства в Сан-Фрациско, сообщил «РИА Новости» замглавы МИД Сергей Рябков.

Источник: AP 2017

В начале октября посольство России в США сообщило о краже флагов со зданий консульства, назвав случившееся «позорным событием».

«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — говорилось в сообщении посольства. В Госдепартаменте США тогда заверили, что российские флаги были «почтительно спущены и надежно хранятся».

По словам Рябкова, флаги вернули вместе с архивом консульства Сан-Франциско, который был самовольно вывезен американцами из закрытого для российских дипломатов здания диппредставительства и доставлен в посольство в Вашингтон.

«Флаги — это один из высших государственных символов, такое обращение с ними со стороны властей принимающей страны иначе как вызывающим и провокационным во всех смыслах назвать нельзя. То, что они нам их передали, — это само собой разумеющееся, но все, что этому предшествовало, у нас по-прежнему вызывает отторжение и очень резкое неприятие», — пояснил замглавы МИД.

По его словам, действия американских властей «грубейшим образом» нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова называла снятие флагов с принадлежащих России зданий консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне надругательством над государственным символом.

«Помимо открытого посягательства на флаги американцы не скрывают, что также порылись в документах, которые остались в генконсульстве. И это при том, что по двусторонней Консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны. Неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого консульского учреждения», — заявила Захарова 12 октября.

Генконсульство России в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября 2017 года. В США это решение назвали стало ответной мерой на решение о сокращении числа американских сотрудников дипмиссии в России, которое также вступило в силу в этот день.

Власти США вернули российским дипломатам консульский архив
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24 октября© Ньюстюб
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