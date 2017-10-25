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13:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Ищенко утвердили в должности вице-премьера регионального правительства

Губернатор Антон Алиханов утвердил Наталью Ищенко в должности вице-премьера регионального правительства и министра спорта. Она будет совмещать эти посты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил источник в областном правительстве.

Источник: Калининград.Ru

Наталья Ищенко стала врио вице-премьера в апреле 2017 года. В августе после реорганизации она также возглавила областное министерство спорта.

Наталья Ищенко является 19-кратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. Кроме того, она пять раз выигрывала Олимпийские игры. В течение десяти лет Ищенко занималась под руководством калининградских тренеров. Осенью 2015 года она стала послом чемпионата мира по футболу 2018 года.

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