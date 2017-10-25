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13:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Комитет по госвласти ЗС НО одобрил законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему

Комитет по вопросам государственной власти и МСУ Законодательного собрания Нижегородской области одобрил законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании комитета, 25 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На заседании присутствовали 13 из 16 членов комитета. Законопроект депутатам представил директор государственно-правового департамента правительства области Леонид Литвиненко. Вопросов к документу у депутатов не возникло. Также никто из присутствующих не пожелал выступить. За законопроект проголосовали 12 человек, один воздержался (Олег Сорокин). Инициатива врио губернатора рекомендована к принятию региональным парламентом в двух чтениях на заседании 26 октября.

Данный законопроект внес врио губернатора Глеб Никитин 20 октября. Согласно проекту закона, глава города избирается городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию Нижнего Новгорода. Срок полномочий составляет пять лет.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Гордумой, из них половина назначается городской Думой, а другая половина — губернатором.

Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять губернатор, фракции в городской Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа. Должно быть выдвинуто не менее двух кандидатов.

Избранным на должность главы города считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов городской Думы. В случае если ни один не набрал требуемого числа голосов, проводится второй тур. Если и во втором туре глава города не будет избран, процедура выборов повторяется, начиная с конкурса.

Напомним также, что 17 октября Никитин предложил депутатам в качестве кандидатуры при переходе на одноглавую систему управления городом депутата Госдумы РФ, экс-депутата Гордумы Владимира Панова.

18 октября стало известно об отставке главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, а на следующий день — об отставке его первого заместителя Сергея Миронова.

Как сообщалось ранее, Заксобрание отменило «двуглавую» систему МСУ в регионе за исключением Нижнего Новгорода и Сарова в мае 2016 года.

В первоначальной редакции законопроекта при возобновлении его рассмотрения «двуглавую» систему управления планировалось отменить и в Нижнем Новгороде, однако Гордума не поддержала эту инициативу, и на заседании профильного комитета было принято решение исключить областной центр из законопроекта.

Ранее законопроект об отмене «двуглавой» системы был внесен в Заксобрание в августе 2015 года, однако тогда он не рассматривался, так как заседания переносились из-за отсутствия кворума (27 и 28 августа). В сентябре законопроект дважды был снят с повестки заседания регионального парламента. Это было связано с тем, что Дума Нижнего Новгорода направила Заксобранию соответствующее обращение и по проекту требовались дополнительные консультации.

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