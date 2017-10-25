Андрей Травников поручил разобраться с «серыми» зарплатами строителей
Протестующие на высотном кране рабочие «ПТК-30» привлекли внимание врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Протестующие на высотном кране рабочие «ПТК-30» привлекли внимание врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Глава правительства поручил областному минстрою решить проблему задержки заработной платы работников строительной отрасли, а также использования «серых» схем оплаты труда.
«Я не буду озвучивать все факты, которые выявлены. Но могу сказать, что там проблема не только с задержкой заработной платы, но и с легальностью. Поэтому тут придется разбираться не только органам власти, но, возможно, надзорным и правоохранительным органам», — цитируют Травникова Sibnovosti.ru.
Более подробно вопросы легализации неофициальной заработной платы строителей рассмотрели 25 октября на заседании межведомственной комиссии при правительстве области. Там же были заслушаны доклады о контроле нелегальной трудовой занятости на территории Маслянинского, Тогучинского и Чулымского районов, а также городов Новосибирск и Бердск.
Напомним, первые протесты рабочих ГК «ПТК-30» начались в мае текущего года. На кран на улице Вилюйской залез строитель, требовавший заработанные 150 тысяч рублей. Проверка прокуратуры выявила, что всего за март и первую половину апреля предприятие «Стройсервисмеханизация» (связанное с «ПТК-30») задолжало более 500 тысяч рублей 80 работникам. Рабочий получил свои деньги и уволился, а в отношении работодателя было возбуждено административное дело.
В последующие недели еще несколько строителей, имеющих отношение к группе компаний «ПТК-30», полезли на кран за зарплатой. Последняя крупная акция протеста произошла на днях: на кран на улице Дуси Ковальчук залезли сразу пять человек с требованием выплаты заработной платы.