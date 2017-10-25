Чеченко пообещал Буркову бездефицитный бюджет Омской области

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Впервые за 12 лет из-за участия области в федеральной программе реструктуризации долгов главный финансовый документ утвержден без дефицита.

«Администраторами доходов при формировании прогнозов были учтены факты роста экономики. Таким образом, бюджет 2018 года изначально располагает большими возможностями», — заявил Чеченко.

Доходы бюджета 2018 года составят 71,1 млрд рублей, что на 2,7 млрд ублей ниже, чем в уточненном бюджете 2017 года. Особо в Минфине подчеркивают, что в бюджете предусмотрены все социальные и первоочередные обязательства. Расходы составят 71 млрд рублей, что на 4,7 млрд рублей меньше расходов бюджета 2017 года.

«Рост налоговых и неналоговых доходов необходим для продления программы реструктуризации бюджетных кредитов с семи до двенадцати лет… Важен не только объем бюджета, который мы сегодня обсуждаем. Важно качество использования бюджетных средств, важно, чтобы каждый государственный рубль активно работал на рост уровня жизни населения», — резюмировал глава Минфина.