Чеченко пообещал Буркову бездефицитный бюджет Омской области
В среду, 25 октября, на заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко представил проект бюджета региона на 2018 год.
В среду, 25 октября, на заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко представил проект бюджета региона на 2018 год.
Впервые за 12 лет
«Администраторами доходов при формировании прогнозов были учтены факты роста экономики. Таким образом, бюджет 2018 года изначально располагает большими возможностями», — заявил Чеченко.
Доходы бюджета 2018 года составят 71,1 млрд рублей, что на 2,7 млрд ублей ниже, чем в уточненном бюджете 2017 года. Особо в Минфине подчеркивают, что в бюджете предусмотрены все социальные и первоочередные обязательства. Расходы составят 71 млрд рублей, что на 4,7 млрд рублей меньше расходов бюджета 2017 года.
«Рост налоговых и неналоговых доходов необходим для продления программы реструктуризации бюджетных кредитов с семи до двенадцати лет… Важен не только объем бюджета, который мы сегодня обсуждаем. Важно качество использования бюджетных средств, важно, чтобы каждый государственный рубль активно работал на рост уровня жизни населения», — резюмировал глава Минфина.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в ноябре временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков выступит перед Законодательным собранием с бюджетным посланием.