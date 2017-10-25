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13:47 (мск), источник: Noi.md

Канду комментирует дело Брэгуца

Все замешанные в смерти Андрея Брэгуца в пенитенциарном учреждении должны ответить за это перед законом, заявил спикер Андриан Канду, цитируемый Noi.md.

Источник: Noi.md

Он отметил, что смерть человека, находящегося под опекой государства — тревожный для властей сигнал о том, что в системе существуют серьезные недостатки.

«Осуждаю, обвиняю и сожалею о том, что произошло. Ни в одном государстве, в том числе в Республике Молдова, таких вещей не должно быть, это противозаконно. Те, кто совершил эти преступления, должны быть привлечены к ответственности. Этот случай показывает, что в системе есть недостатки, и в законе также есть недочеты. Все, кто был замешан — от судьи по уголовному преследованию до осужденных, находившихся в тюрьме, все те, кто должен был отреагировать, — все они должны ответить», — сказал Канду.

Демократ утверждает, что обсудил этот случай ранее с министром юстиции Владимиром Чеботарь, спросив его, как такое возможно, чтобы судья по уголовному преследованию выдал ордер на арест на имя человека с психическими расстройствами.

«Его ответ, честно говоря, немного шокировал меня. Он сказал, что по многим причинам, а также из-за нехватки персонала, судья по уголовному преследованию судей судит и принимает решение о выдаче более чем 60 ордеров на арест в день. Я пытаюсь не оправдать этот случай, а понять в чем проблема», — отметил Канду.

На вопрос, не следовало бы кому-то из руководителей учреждений уйти в отставку после этого случая, Канду ответил, что это не решит проблему.

«Кто должен уйти в данном случае? Искать козла отпущения каждый раз — это не выход. Политически да, это, наверное, красивый жест. Но, в реальности, что это даст и что именно мы решили бы этим? Я бы предпочел, чтобы все занимались своим делом на своих местах», — добавил Андриан Канду.

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