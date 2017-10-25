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13:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Депутат об отказе Кыргызстана: $100 миллионов будут использованы во благо РК

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Депутат мажилиса парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал официальное уведомление Кыргызстана о начале внутригосударственных процедур по денонсации соглашения.

Источник: Sputniknews.kz

Ранее комитет Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) по бюджету и финансам одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении Астаной 100 миллионов долларов на оборудование для таможенной границы.

Теперь проект о денонсации должны рассмотреть другие профильные комитеты парламента, после чего его внесут на рассмотрение на пленарном заседании парламента.

МИД Кыргызстана официально уведомил казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации соглашения.

«Речь идет о больших деньгах. Мы понимаем, что 100 миллионов долларов — это в современном мире не маленькие деньги, и я уверен, что в Казахстане есть направления, сферы, где эти деньги бы пригодились нашей стране, прежде всего, в социальной сфере. В нашей стране очень много задач, и я уверен, что эти средства буду использованы во благо государства», — сказал Ашимбаев журналистам.

Он призвал не драматизировать, отметив, что Казахстан в данном случае выполнил все свои обязательства перед соседним государством.

Казахстан в июле этого года ратифицировал соглашение о выделении 100 миллионов долларов Кыргызстану. Эта сумма предоставлялась на реализацию мероприятий по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, в частности на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы союза, на приведение в соответствие с требованиями союза санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.

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