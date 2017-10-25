Депутат об отказе Кыргызстана: $100 миллионов будут использованы во благо РК

Источник: Sputniknews.kz

Ранее комитет Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) по бюджету и финансам одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении Астаной 100 миллионов долларов на оборудование для таможенной границы.

Теперь проект о денонсации должны рассмотреть другие профильные комитеты парламента, после чего его внесут на рассмотрение на пленарном заседании парламента.

МИД Кыргызстана официально уведомил казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации соглашения.

«Речь идет о больших деньгах. Мы понимаем, что 100 миллионов долларов — это в современном мире не маленькие деньги, и я уверен, что в Казахстане есть направления, сферы, где эти деньги бы пригодились нашей стране, прежде всего, в социальной сфере. В нашей стране очень много задач, и я уверен, что эти средства буду использованы во благо государства», — сказал Ашимбаев журналистам.

Он призвал не драматизировать, отметив, что Казахстан в данном случае выполнил все свои обязательства перед соседним государством.