Росгвардия создаст морскую бригаду

В Росгвардии заявили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу

«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном окрруге войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду», — сказал он.

Строительство Крымского моста было начато в феврале 2016 года. Объединенный автомобильный и железнодорожный транспортный переход свяжет через Керченский пролив Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 км. Стоимость проекта оценивается в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 года.