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13:40 (мск), источник: РБК

Росгвардия создаст морскую бригаду

Росгвардия создаст новое воинское соединение — морскую бригаду для охраны моста через Керченский пролив. Об этом на заседании Совета Федерации заявил глава Росгвадии Виктор Золотов.

Источник: РИА "Новости"
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«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном окрруге войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду», — сказал он.

Строительство Крымского моста было начато в феврале 2016 года. Объединенный автомобильный и железнодорожный транспортный переход свяжет через Керченский пролив Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 км. Стоимость проекта оценивается в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 года.

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11 октября© Ньюстюб
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