Росгвардия создаст морскую бригаду
Росгвардия создаст новое воинское соединение — морскую бригаду для охраны моста через Керченский пролив. Об этом на заседании Совета Федерации заявил глава Росгвадии Виктор Золотов.
Росгвардия создаст новое воинское соединение — морскую бригаду для охраны моста через Керченский пролив. Об этом на заседании Совета Федерации заявил глава Росгвадии Виктор Золотов.
«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном окрруге войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду», — сказал он.
Строительство Крымского моста было начато в феврале 2016 года. Объединенный автомобильный и железнодорожный транспортный переход свяжет через Керченский пролив Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 км. Стоимость проекта оценивается в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 года.