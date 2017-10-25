Фролов заявился на выборы мэра Омска

В конкурсе участвуют более 15 человек. Это юрист, боровшийся с «Омскгоргазом», Василий Яковлев; юрист и предприниматель Роман Кафаров; пенсионер Николай Телепенко; предприниматель Самат Шарипов, вернувшийся из Казахстана в Омск; Сергей Хазин, чья деятельность связана с добывающей отраслью; постоянный участник всех выборных кампаний, пенсионер Мухаметкали Хасанов; 27-летний Максим Щапов; двое ровесников — 44-летние выпускник общевойскового командного училища имени Фрунзе Юрий Александров и пенсионер Дмитрий Перевальский; предприниматель Дмитрий Карев; директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Спецстальарматура» Валентин Панов; директор ООО «Комплексная поставка» Александр Бекишев; юрисконсульт в ООО «Сибирский региональный союз» Игорь Козловский; студентка и поклонница автомобилей ВАЗ-2109 Юлия Ельцова, индивидуальный предприниматель Александр Сарсекеев, помощник руководителя в «Декос» Валерий Зырянов и директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Спецстальарматура» Валентин Панов.