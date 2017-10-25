Воронежская область подпишет соглашение с МИДом Венгрии
Наш регион будет налаживать сотрудничество в экономических, технических и культурных связях.
Наш регион будет налаживать сотрудничество в экономических, технических и культурных связях.
Во вторник, 24 октября, губернатор Алексей Гордеев с делегацией приехал в Будапешт. Сейчас там проходят встречи и переговоры.
В ходе рабочей поездки планируют подписать соглашение между региональным правительством и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии. В его рамках Воронежская область будет налаживать с Венгрией связи в
«Документ подпишут губернатор Алексей Гордеев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто», — рассказали в