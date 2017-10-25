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15:18 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежская область подпишет соглашение с МИДом Венгрии

Наш регион будет налаживать сотрудничество в экономических, технических и культурных связях.

Источник: govvrn.ru

Во вторник, 24 октября, губернатор Алексей Гордеев с делегацией приехал в Будапешт. Сейчас там проходят встречи и переговоры.

В ходе рабочей поездки планируют подписать соглашение между региональным правительством и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии. В его рамках Воронежская область будет налаживать с Венгрией связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других областях.

«Документ подпишут губернатор Алексей Гордеев и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто», — рассказали в пресс-службе облправительства.

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