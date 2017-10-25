Воронежская область подпишет соглашение с МИДом Венгрии

Во вторник, 24 октября, губернатор Алексей Гордеев с делегацией приехал в Будапешт. Сейчас там проходят встречи и переговоры.

В ходе рабочей поездки планируют подписать соглашение между региональным правительством и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии. В его рамках Воронежская область будет налаживать с Венгрией связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других областях.