Схватка за Минобороны Молдовы: чего ждать от нового министра

Источник: Sputnik.md

Воспользоваться этой возможностью решил последний — председатель высшего законодательного органа страны Андриан Канду. И новым министром обороны Молдовы стал вице-председатель Народно-европейской партии Еуджен Стурза, кандидатуру которого предложил премьер и дважды отклонил президент. Кто вышел из этого спора победителем и чего ожидать от нового министра обороны Молдовы в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал политого Виктор Жук.

«Конечно, выиграло парламентское большинство и правительство, потому что кандидатура, которую они представили, была в конце концов назначена на пост главы Минобороны. Посмотрим, какие будут результаты этого министра», — сказал эксперт.

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По его мнению, в отличие от других чиновников Стурза будет постоянно находиться «под лупой».

«Все будут следить за тем, какие у него успехи, и в особенности, какие у него ошибки или отсутствие успехов. Но на данный момент, кажется, что инициатива в данном деле находится у правительства, которое вышло победителем из этой схватки», — заключил Жук.

С конца 2016 года в Молдове не было министра обороны. В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которая представляет парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства вице-председателя Народно-европейской партии Еуджена Стурзу.

Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными.

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В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за прояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра.

17 октября КС постановил, что «отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром». По каждому случаю КС выносит решение отдельно.

В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. Тогда правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента.