Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Проблема растёт как снежный ком:эксперт о миграции украинцев в РФ
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды»
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:20 (мск), источник: Sputnik.md

Схватка за Минобороны Молдовы: чего ждать от нового министра

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Спор между президентом Молдовы Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом по министерству обороны подошел к концу. Конституционный суд расставил точки над «i» в этом вопросе, делегировав право назначить руководителя оборонного ведомства главе правительства или спикеру парламента.

Источник: Sputnik.md

Воспользоваться этой возможностью решил последний — председатель высшего законодательного органа страны Андриан Канду. И новым министром обороны Молдовы стал вице-председатель Народно-европейской партии Еуджен Стурза, кандидатуру которого предложил премьер и дважды отклонил президент. Кто вышел из этого спора победителем и чего ожидать от нового министра обороны Молдовы в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал политого Виктор Жук.

«Конечно, выиграло парламентское большинство и правительство, потому что кандидатура, которую они представили, была в конце концов назначена на пост главы Минобороны. Посмотрим, какие будут результаты этого министра», — сказал эксперт.

Читайте также
Игорь Додон о назначении Стурзы: Это наивысшее преступление согласно Конституции Республики Молдова

По его мнению, в отличие от других чиновников Стурза будет постоянно находиться «под лупой».

«Все будут следить за тем, какие у него успехи, и в особенности, какие у него ошибки или отсутствие успехов. Но на данный момент, кажется, что инициатива в данном деле находится у правительства, которое вышло победителем из этой схватки», — заключил Жук.

С конца 2016 года в Молдове не было министра обороны. В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которая представляет парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства вице-председателя Народно-европейской партии Еуджена Стурзу.

Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными.

Читайте также
Стурза обещает «революцию» в Министерстве обороны

В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за прояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра.

17 октября КС постановил, что «отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром». По каждому случаю КС выносит решение отдельно.

В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны. Тогда правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента.

Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Опасно для жизни: кишиневцам предлагают в магазинах негодные продукты
Как евроинтегрировать Конституцию и победить в ЧМ по футболу
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Росгвардия создаст морскую бригаду
В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Таможня России: за год незаконно вывели $1,6 млрд из страны
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь