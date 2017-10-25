Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Проблема растёт как снежный ком:эксперт о миграции украинцев в РФ
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы ФТС
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Одна из его дочерей»: Собчак о дружбе с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала парализации актера
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:14 (мск), источник: СуперОмск

Бурков высказался по выдвижению Фролова в мэры Омска

Врио губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал выдвижение в мэры и.о. градоначальника Сергея Фролова.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Бурков оценил имеющийся у Фролова опыт работы на ключевых постах в городской администрации. Однако свою точку зрения руководитель региона обещал озвучить после того, как станут известны все кандидаты.

«У нас любой гражданин в праве подать документы на участие в конкурсе по выборам мэра Омска. И у Сергея Петровича [Фролова] такое право есть. Безусловно, человек проработал в городской администрации продолжительное время на ключевых постах. Своё мнение, кого, допустим, бы я рекомендовал, я смогу озвучить только после выдвижения всех кандидатов на пост мэра Омска 31 октября. Очень важно, чтобы на конкурсе были люди с совершенно разным опытом работы. Поэтому в дальнейшем мы с горсоветом обсудим все кандидатуры, и я, конечно же, выскажу свою точку зрения», — заявил Александр Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Сергей Фролов подал документы в комиссию по выборам мэра 25 октября. Прием документов завершится 31 октября. В настоящий момент на должность градоначальника претендуют около 20 соискателей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Росгвардия создаст морскую бригаду
В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Таможня России: за год незаконно вывели $1,6 млрд из страны
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь