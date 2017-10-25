Бурков высказался по выдвижению Фролова в мэры Омска
Врио губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал выдвижение в мэры и.о. градоначальника Сергея Фролова.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал выдвижение в мэры и.о. градоначальника Сергея Фролова.
Бурков оценил имеющийся у Фролова опыт работы на ключевых постах в городской администрации. Однако свою точку зрения руководитель региона обещал озвучить после того, как станут известны все кандидаты.
«У нас любой гражданин в праве подать документы на участие в конкурсе по выборам мэра Омска. И у Сергея Петровича [Фролова] такое право есть. Безусловно, человек проработал в городской администрации продолжительное время на ключевых постах. Своё мнение, кого, допустим, бы я рекомендовал, я смогу озвучить только после выдвижения всех кандидатов на пост мэра Омска 31 октября. Очень важно, чтобы на конкурсе были люди с совершенно разным опытом работы. Поэтому в дальнейшем мы с горсоветом обсудим все кандидатуры, и я, конечно же, выскажу свою точку зрения», — заявил Александр Бурков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Сергей Фролов подал документы в комиссию по выборам мэра 25 октября. Прием документов завершится 31 октября. В настоящий момент на должность градоначальника претендуют около 20 соискателей.