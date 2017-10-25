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14:26 (мск), источник: Югополис

На Кубани повышен транспортный налог

Решение об этом принято 25 октября на второй сессии нового созыва кубанского парламента.

Источник: Югополис

В ходе сессии депутаты ЗСК внесли изменения в краевые законы о налогах на имущество и прибыль организаций, а также о транспортном налоге.

В целях повышения доходов краевого бюджета было предложено увеличить ставки транспортного налога по отдельным категориям транспортных средств. Согласно предложениям краевого минфина увеличение ставок должно коснуться мотоциклов и мотороллеров (с мощностью двигателя свыше 50 и до 100 л.с.), катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств (свыше 100 л.с.), яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов, самолётов, вертолётов и других транспортных средств вспомогательного назначения.

Как прокомментировал предложения о повышении налога председатель ЗСК Юрий Бурлачко, «транспортный налог давно в крае не повышался. Те, кто может себе позволить предметы роскоши, способен и налог заплатить». Однако он выразил сомнение относительно моторных лодок: не пострадают ли малоимущие слои населения, люди, для которых эти лодки являются средством передвижения или промысла? На это министр финансов пояснил: население обычно пользуется моторками с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил. Налог же затронет мощные лодки (свыше 100), которые по сути являются именно предметами роскоши.

Депутаты приняли решение исключить со следующего года действие неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок) по налогу на имущество организаций в отношении кредитных организаций, предоставляющих кредиты определённого вида (указанной преференцией с 2009 года они ни разу не воспользовались), органов власти края, муниципалитетов и учреждений, находящихся в их ведении, религиозных учреждений, жилищных и жилищно-строительных кооперативов в части определённого имущества (они либо не заявляли о своих льготах, либо предоставленные льготы были незначительны).

Аналогичная отмена налоговых льгот произошла и по налогу на прибыль организаций, занятых в отдельных секторах экономики, в частности, добывающих и транспортирующих нефть, производящих нефтепродукты.

По результатам обсуждения изменения были приняты в целом, сообщает пресс-служба ЗСК.

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