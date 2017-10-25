Документы о проведении референдума в Волгоградской области направлены в облдуму
На заседании облизбиркома рассмотрено ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума.
На заседании облизбиркома рассмотрено ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума.
Референдум планируется по вопросу о переходе на волгоградское время. Как уже сообщал РИАЦ, инициатива о его проведении была поддержана губернатором Андреем Бочаровым на встрече с членами Общественной палаты Волгоградской области.
Облизбирком констатировал, что все документы составлены инициативной группой в соответствии с законодательством, и принял решение о направлении ходатайства в областную Думу.
Как сообщили РИАЦ в
Напомним, что для вынесения на референдум предлагается следующий вопрос: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?».