Документы о проведении референдума в Волгоградской области направлены в облдуму

Источник: РИАЦ

Референдум планируется по вопросу о переходе на волгоградское время. Как уже сообщал РИАЦ, инициатива о его проведении была поддержана губернатором Андреем Бочаровым на встрече с членами Общественной палаты Волгоградской области.

Облизбирком констатировал, что все документы составлены инициативной группой в соответствии с законодательством, и принял решение о направлении ходатайства в областную Думу.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облизбиркома, облдума, в свою очередь, теперь должна проверить вопрос, выносимый на референдум, на соответствие законодательству. На принятие решения парламентариям отводится не более 20 дней. Если вопрос будет признан не противоречащим законодательству, областной избирком примет решение о регистрации инициативной группы по проведению референдума. После этого необходимо будет в течение 35 дней собрать подписи 2% избирателей, то есть 37704 жителей нашего региона.