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14:23 (мск), источник: Kommersant.uz

Президент Узбекистана прибыл с госвизитом в Турцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 25 октября прибыл с государственным визитом в Турцию.

Источник: Kommersant.uz

В международном аэропорту «Эсонбуга» Анкары президента встретил заместитель премьер-министра Туреции Бекир Боздаг и другие официальные лица.

Как ранее сообщалось, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональным и международным проблемам.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание солидного пакета документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов.

По данным пресс-службы президента, делегация Узбекистана также посетит город Стамбул.

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