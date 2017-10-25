Президент Узбекистана прибыл с госвизитом в Турцию

Источник: Kommersant.uz

В международном аэропорту «Эсонбуга» Анкары президента встретил заместитель премьер-министра Туреции Бекир Боздаг и другие официальные лица.

Как ранее сообщалось, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы расширения узбекско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональным и международным проблемам.

По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание солидного пакета документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и культурно-гуманитарных контактов.