Президент Узбекистана прибыл с госвизитом в Турцию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 25 октября прибыл с государственным визитом в Турцию.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана 25 октября прибыл с государственным визитом в Турцию.
В международном аэропорту «Эсонбуга» Анкары президента встретил заместитель
Как ранее сообщалось, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы расширения
По итогам визита планируется принятие Совместного заявления глав государств, подписание солидного пакета документов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений, в том числе создание благоприятных условий для взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции, активизации туристических обменов и
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