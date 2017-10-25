Главе Минздрава Стороженко пришлось оправдываться перед губернатором за скорую, взявшую деньги на бензин

Сегодня, 25 октября, на заседании правительства Омской области, временный губернатор Александр Бурков устроил «разбор полетов» по поводу недавнего ЧП в Колосовском районе.

Напомним, резонансный инцидент произошел 21 октября в деревне Кутырлы. Родственникам пожилого мужчины, у которого началось внутреннее кровотечение, пришлось оплатить доставку в больницу. На вызов в «скорой» пояснили, что единственный автомобиль не на ходу и нет бензина. Родственникам пришлось заплатить 500 рублей штатному водителю «скорой помощи», чтобы тот на личном автомобиле отвез умирающего в больницу.

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Министерство здравоохранения так и не прокомментировало громкий инцидент, однако сегодня министру Андрею Стороженко пришлось отвечать перед врио губернатора. Бурков потребовал подробно рассказать, что произошло в Кутырлах. В ответ Стороженко робко объяснил ситуацию и попросил не увольнять медсестру, поскольку не считает ее виноватой.

Андрей Стороженко, министр здравоохранения Омской области:

— Обратился пациент. Медсестра очень опытная, диагностировала внутреннее кровотечение. Машина «скорой помощи» сломалась 20 октября. Медик оценила ситуацию правильно. То, что пациента доставили попутной машиной — это было верным решением. А то, что пришлось заплатить 500 рублей — плохо. Пациента прооперировали и вернули деньги. Что не было бензина в автомобиле «скорой помощи» — ложь. Медсестру наказывать не нужно.

Бурков дополнительно уточнил, не было ли смысла вызывать «скорую», на что последовал ответ главы Минздрава, что мужчину отвез водитель на своем личном автомобиле и что такой инцидент произошел впервые.

Временный губернатор твердо, но тактично потребовал предусмотреть в бюджете Минздрава расходы на бензин в подобных ЧС.

Александр Бурков, исполняющий обязанности губернатора Омской области:

— У вас порядок позволяет вернуть деньги за бензин родственникам. Нужно предусмотреть эти ситуации.