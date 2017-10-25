Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы о конфузе Гройсмана со сваркой: А в РФ — Крымский мост
Правда и мифы о работе патологоанатома
Джулианна Мур заявила о попытках домогательства режиссера
Жена Кокшенова рассказала о состоянии актера
Армен Джигарханян подал на развод
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:34 (мск), источник: Om1.ru

Главе Минздрава Стороженко пришлось оправдываться перед губернатором за скорую, взявшую деньги на бензин

Временный глава Омского региона потребовал от министра здравоохранения Андрей Стороженко объясниться за случай в районе.

Сегодня, 25 октября, на заседании правительства Омской области, временный губернатор Александр Бурков устроил «разбор полетов» по поводу недавнего ЧП в Колосовском районе.

Напомним, резонансный инцидент произошел 21 октября в деревне Кутырлы. Родственникам пожилого мужчины, у которого началось внутреннее кровотечение, пришлось оплатить доставку в больницу. На вызов в «скорой» пояснили, что единственный автомобиль не на ходу и нет бензина. Родственникам пришлось заплатить 500 рублей штатному водителю «скорой помощи», чтобы тот на личном автомобиле отвез умирающего в больницу.

Читайте также
Омская прокуратура проверяет больницу, куда водитель скорой доставил пациента за 500 руб

Министерство здравоохранения так и не прокомментировало громкий инцидент, однако сегодня министру Андрею Стороженко пришлось отвечать перед врио губернатора. Бурков потребовал подробно рассказать, что произошло в Кутырлах. В ответ Стороженко робко объяснил ситуацию и попросил не увольнять медсестру, поскольку не считает ее виноватой.

Андрей Стороженко, министр здравоохранения Омской области:

— Обратился пациент. Медсестра очень опытная, диагностировала внутреннее кровотечение. Машина «скорой помощи» сломалась 20 октября. Медик оценила ситуацию правильно. То, что пациента доставили попутной машиной — это было верным решением. А то, что пришлось заплатить 500 рублей — плохо. Пациента прооперировали и вернули деньги. Что не было бензина в автомобиле «скорой помощи» — ложь. Медсестру наказывать не нужно.

Бурков дополнительно уточнил, не было ли смысла вызывать «скорую», на что последовал ответ главы Минздрава, что мужчину отвез водитель на своем личном автомобиле и что такой инцидент произошел впервые.

Временный губернатор твердо, но тактично потребовал предусмотреть в бюджете Минздрава расходы на бензин в подобных ЧС.

Александр Бурков, исполняющий обязанности губернатора Омской области:

— У вас порядок позволяет вернуть деньги за бензин родственникам. Нужно предусмотреть эти ситуации.

Глава региона настаивает, чтобы пациентам или их родственникам всегда в обязательном порядке возвращались деньги, которые те отдали за топливо.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Фролов подал документы в комиссию по выборам мэра Омска
Глава омских эсеров Гуселетов не вошел в комиссию по выборам мэра
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Росгвардия создаст морскую бригаду
В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Таможня России: за год незаконно вывели $1,6 млрд из страны
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь