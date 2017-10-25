Павел Фёдоров: Губернатор не должен возглавлять администрацию Особой зоны

«Это совершенно неправильно с точки зрения теории и практики управления народохозяйственными комплексами, корпорациями и компаниями. А область — это и есть корпорация», — отметил Павел Фёдоров. Он напомнил, что около 7 лет работал профессором кафедры управления по международным корпорациям, также в течение 15 лет был вице-президентом крупнейших нефтяных компаний страны, поэтому хорошо знаком с теорией и практикой управления корпорациями.

«Нельзя совмещать функции губернатора, премьер-министра и еще и руководителя администрации Особой экономической зоны. Инвестор должен с руководителем работать. Это может быть министр, на крайний случай — вице-премьер. Это я говорю и как резидент ОЭЗ № 7, которому приходилось по раз-два в неделю встречаться с руководителем администрации Особой зоны».

По словам депутата, окончательное решение может оставаться за губернатором, но резидентам приходится решать всевозможные проблемы непосредственно с руководителем администрации ОЭЗ. «Когда у нас возникли разногласия с администрацией Особой зоны, окончательное решение принимать должен был губернатор. А тут получается, что если решение принято, его оспорить будет невозможно. На губернатора писать в Министерство по ОЭЗ или Минэкономики? Это полный маразм. У резидента всегда будут возникать вопросы по налогам и так далее, и губернатор должен здесь выступать в качестве судьи. Ведь если он как глава администрации ОЭЗ принял неверное решение, то как губернатор он уже не сможет его оспорить», — заключил Фёдоров.