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17:54 (мск), источник: Новый Калининград

Павел Фёдоров: Губернатор не должен возглавлять администрацию Особой зоны

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не должен возглавлять администрацию Особой экономической зоны, это приведет к ущемлению прав инвесторов. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» замглавы комитета по экономической политике облдумы, депутат от «Справедливой России» Павел Фёдоров.

Источник: Новый Калининград

«Это совершенно неправильно с точки зрения теории и практики управления народохозяйственными комплексами, корпорациями и компаниями. А область — это и есть корпорация», — отметил Павел Фёдоров. Он напомнил, что около 7 лет работал профессором кафедры управления по международным корпорациям, также в течение 15 лет был вице-президентом крупнейших нефтяных компаний страны, поэтому хорошо знаком с теорией и практикой управления корпорациями.

«Нельзя совмещать функции губернатора, премьер-министра и еще и руководителя администрации Особой экономической зоны. Инвестор должен с руководителем работать. Это может быть министр, на крайний случай — вице-премьер. Это я говорю и как резидент ОЭЗ № 7, которому приходилось по раз-два в неделю встречаться с руководителем администрации Особой зоны».

По словам депутата, окончательное решение может оставаться за губернатором, но резидентам приходится решать всевозможные проблемы непосредственно с руководителем администрации ОЭЗ. «Когда у нас возникли разногласия с администрацией Особой зоны, окончательное решение принимать должен был губернатор. А тут получается, что если решение принято, его оспорить будет невозможно. На губернатора писать в Министерство по ОЭЗ или Минэкономики? Это полный маразм. У резидента всегда будут возникать вопросы по налогам и так далее, и губернатор должен здесь выступать в качестве судьи. Ведь если он как глава администрации ОЭЗ принял неверное решение, то как губернатор он уже не сможет его оспорить», — заключил Фёдоров.

Отметим, резидентом ОЭЗ являлась компания «Проектного финансирования», которая занималась реализацией проекта «Рыбная деревня».

Напомним, губернатор Антон Алиханов намерен оставить за собой руководство администрацией Особой экономической зоны. Соответствующий проект постановления разработан министерством промышленной политики региона.

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