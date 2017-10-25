Минэнерго: РФ готова «замещать» Монголии электричество за Шурэнскую ГЭС
Монголия ждет результатов первого заседания совместной
Монголия ждет результатов первого заседания совместной
Вместо строительства Шурэнской гидроэлектростанции РФ готова предоставить Монголии необходимое количество электроэнергии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе ответов на вопросы депутатов на «правительственном часе» в Госдуме.
Речь идет о гидроэлектростанции, которую планируется построить на реке Селенга, впадающей в Байкал.
«Мы считаем, что нет необходимости строить гидроэлектростанцию, так как это вредно и может негативно повлиять на Байкальский бассейн и Ангарский бассейн. В этом смысле более эффективное решение — это поставки электроэнергии и развитие собственной генерации Монголии», — заявил Новак.
По его словам, Монголия — энергодефицитная страна, которая решает этот вопрос на 90% за счет собственной генерации и примерно на 10% за счет поступлений из КНР и РФ.
«В Монголии планируется программа развития увеличения потребления примерно в два раза и этот дополнительный объем потребления энергии мы готовы обеспечить за счет поставок из РФ», — пояснил Новак.
По его словам, передача электроэнергии из РФ в Монголию может происходить как на базе уже существующей линии электропередач, так и за счет дополнительного строительства новых объектов инфраструктуры.
Напомним, весной 2017 года в Бурятии и Иркутской области состоялись общественные слушания по проектам строительства ГЭС Монголии в бассейне Селенги. Жители региона, побывавшие на слушаниях, практически единогласно выступили против строительства монгольских ГЭС.