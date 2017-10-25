Задача вузов — сделать «прививку» электронного обучения — Рустэм Хамитов

Одно из них связано со стратегией и программой развития каждого вуза. Все университеты имеют электронную информационно-образовательную среду, разработанные электронные курсы для студентов различных форм обучения, а также по программам дополнительного образования. В частности, опорный вуз России УГНТУ стал площадкой по разработке и апробации онлайн-курсов в области технических дисциплин на Национальной платформе открытого образования. БГПУ разработан электронный образовательный ресурс «Международная система дистанционного обучения по башкирскому языку». БГМУ в рамках реализации программы Минздрава России по непрерывному медицинскому образованию врачей подготовил более 280 электронных учебных курсов и более 10 тысяч тестовых заданий для проведения первичной и специализированной аккредитации выпускников и ординаторов медицинских вузов.

Второе направление связано с развитием портала «Электронное образование РБ», где задействованы кадровые ресурсы вузов. Каждый вуз, прежде всего, регистрирует своих студентов и внедряет электронные курсы в образовательные программы. По всем вузам запланировано использование 81 курса для 26,3 тысячи студентов.

Проректор по учебно-методической работе УГНТУ Олег Баулин подробно остановился на использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сотрудничестве с корпоративными заказчиками, отметив, что электронные образовательные технологии позволили привлечь организации из-за пределов республики, а для компаний из региона — снизить стоимость затрат на образовательные услуги.

Глава республики поддержал работу, проводимую вузами.