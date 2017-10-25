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15:02 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле считают слова Собчак о Крыме неправильными по сути и по форме

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Высказывания Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма неправильны «по сути и по форме», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Крым де-юре и де-факто — неотъемлемая часть России.

Источник: РИА "Новости"

«Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», — отметил он.

Песков подчеркнул, что привлечение к ответственности за подобные высказывания не вопрос Кремля. Также он переадресовал в ЦИК вопрос о том, могут ли журналистку не зарегистрировать кандидатом в президенты после ее слов.

Что сказала Собчак

Накануне Собчак на своей первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской гонке заявила, что считает Крым украинским, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы. Эти слова вызвали большой общественный резонанс.

«Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема»
Собчак

При этом телеведущая заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме: закон запрещает призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но допускает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

Как отреагировали в Крыму

В Крыму сразу ответили на слова Собчак. Вице-премьер правительства полуострова Дмитрий Полонский призвал ее не размениваться на «дешевый популизм».

Он посоветовал телеведущей не руководствоваться эмоциями, а глубоко и системно изучить суть дела.

«Поднимать вопросы в отношении незаконности или несоответствия референдума правовым нормам — это, по меньшей мере, безответственно», — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, эти заявления идут вразрез с самим главным и основным — волеизъявлением крымчан.

Угроза нацбезопасности

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова Собчак — угроза национальной безопасности.

«Для нее Крым — это Украина, ей глубоко наплевать на полуостров с двумя миллионами российских граждан и геополитическими интересами нашей страны, в том числе и в Черном море», — сказал он.

По его словам, складывается впечатление, что Собчак ментально держит прямую связь с официальным Киевом.

Послание Западу

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что своими заявлениями Собчак консолидирует вокруг себя протестный электорат.

«Сделав заявление по Крыму, она уже послала и определенный месседж на Запад. И оттуда, вполне возможно, придет и поддержка», — предположил он.

По его мнению, нельзя недооценивать Ксению Собчак.

«Выглядит она подчас неуклюже и делает разного рода странные заявления. Но на самом деле, сдается мне, все ее действия вовсе не легкомысленны, а абсолютно просчитаны», — заключил политолог.

Неуважение к Родине

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская резко отреагировала на слова телеведущей. Она обвинила Собчак в неуважении к людям и к собственной родине.

«Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия», — заявила депутат.

По ее словам, крымчане вернули себе родину, рискуя собственными жизнями. Она также уточнила, что Украина для России не партнер, а братский народ и «одно целое», что всеми способами пытаются опровергнуть враги двух стран.

Угроза уголовного дела

Политики и эксперты посчитали, что слова телеведущей могут стать предметом разбирательства.

Так, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что заявления Собчак неприемлемы, так как ставят под сомнение факт территориальной целостности страны.

По его мнению, такие заявления не соответствуют уровню серьезного политика, они только «раскачивают лодку, вносят ненужную дестабилизацию».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что телеведущую Ксению Собчак надо наказать за слова о Крыме.

«Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в Уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, Следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять», — заявил политик.

Он возмутился, что Собчак позволила себе такие высказывания, и считает, что из-за такого кандидата еще больше избирателей не пойдут голосовать.

Российские юристы разошлись во мнениях о том, может ли Собчак грозить уголовная ответственность за слова о Крыме. По мнению некоторых экспертов, опрошенных РИА Новости, ее высказывание — лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

В ЦИК заявили, что не рассматривают жалобы и обращения относительно тех, кто заявил о намерении участвовать в президентских выборах, пока избирательная кампания не объявлена официально.

«Никому не запрещено в стране вести активную политическую деятельность в форме, не противоречащей закону. Активная политическая деятельность может быть в разных формах. Главное, чтобы это не противоречило закону», — сказала председатель комиссии Элла Памфилова.

Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

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