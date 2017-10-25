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16:09 (мск), источник: НИА Самара

Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Верхней Палате российского парламента

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что врио Губернатора ждет большое политическое будущее и пожелала ему успехов на новой ответственной работе.

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Источник: council.gov.ru

Сегодня, 25 октября, глава Самарского региона Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Москве. Запланированы рабочие встречи в Правительстве России, в частности, в Министерстве финансов и других федеральных ведомствах.

Сегодня же Дмитрий Азаров был приглашен на заседание Совета Федерации, где он в течение трех лет в статусе сенатора от Самарской области возглавлял комитет СФ по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Дмитрию Азарову Почетную грамоту и поблагодарила за успешную работу в Верхней Палате российского парламента, подчеркнув, что комитет, который возглавлял Дмитрий Азаров, — один из ключевых.

Дмитрий Игоревич — яркий, современный, молодой политик, но при этом у него есть опыт хозяйственной работы — и в качестве мэра, и в других сферах. Он состоявшийся политик, человек со своим мнением. И мы очень рады, что Совет Федерации становится признанной кадровой площадкой для роста людей, которые себя проявили на федеральном уровне.
Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации поблагодарила главу Самарского региона за профессиональную работу, отметив при этом положительные личные качества Дмитрия Азарова. Валентина Матвиенко выразила уверенность, что врио губернатора ждет большое политическое будущее и пожелала ему успехов на новой ответственной работе.

Дмитрий Азаров в ответном слове поблагодарил Валентину Матвиенко за высокую оценку. Глава региона отметил, что 3 года назад он вошел в зал Совета Федерации с чувством глубокого уважения к авторитету, опыту, мудрости людей, не раз делом доказавших свою состоятельность. «Сегодня я покидаю этот зал, укрепившись в этом чувстве. Но я испытываю еще одно: чувство глубокой благодарности ко всем вам за доверие, взаимопонимание, за поддержку, за совместную работу, результаты которой можно увидеть не только на бумаге, но и в конкретных объектах в большинстве регионов РФ», — сказал врио губернатора.

«Я возвращаюсь на работу в свой родной регион, и я уверен, что Самарская область всегда найдет в Верхней Палате парламента помощь, понимание и поддержку», — подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.

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