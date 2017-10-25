Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов

«Конечно, мы должны работать на то, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным. Поэтому мы ввели патентную систему, и сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяные компании, и это ещё один источник дохода. В этом году, я считаю, что можно увеличить плату за патенты мигрантам так, чтобы их платежи были соразмерены тому, сколько платят наши московские работники», — заявил Собянин, выступая с ежегодным отчётом в Мосгордуме, пишет РИА Новости.