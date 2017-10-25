Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу.
«Конечно, мы должны работать на то, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным. Поэтому мы ввели патентную систему, и сегодня мигранты платят в бюджет больше, чем нефтяные компании, и это ещё один источник дохода. В этом году, я считаю, что можно увеличить плату за патенты мигрантам так, чтобы их платежи были соразмерены тому, сколько платят наши московские работники», — заявил Собянин, выступая с ежегодным отчётом в Мосгордуме, пишет РИА Новости.
Сейчас стоимость патента для трудовых мигрантов составляет 4200 рублей в месяц. При этом глава столицы не уточнил, на сколько необходимо повысить плату. На сегодняшний день на 20 тысяч безработных москвичей выставлено предложений о работе на 170 тысяч человек.