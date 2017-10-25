Путин попросил перенести срок индексации пенсий для военных

Источник: РИА "Новости"

С 2011 года пенсии бывших военных выросли в 1,9 раза, рассказал Путин, и каждый раз индексация проводилась синхронно с ростом довольствия военнослужащих. Но в этом году бюджет решил сделать это с разницей в месяц, сказал Путин, хотя «это касается 2,6 млн человек».

«Нужно сделать так, как было раньше, тоже с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам, это сотрудники органов внутренних дел, служащие нацгвардии, противопожарной охраны и так далее. Но для того, чтобы это сделать, бюджет должен предусмотреть деньги уже в этом году», — сказал Путин.

Доходы бюджета позволяют реализовать такую схему, отметил глава государства. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил это.

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В конце октября прошлого года РБК сообщал, что военные пенсионеры не получат единовременную выплату в 5 тыс. руб. В законопроекте о единовременной выплате, который подготовил Минтруд, упоминались только получатели пенсий по линии Пенсионного фонда. Военных пенсионеров там не было. По данным Минфина, число военных пенсионеров в России в 2017 году составляет 2,58 млн человек. Однако в начале ноября президент России Владимир Путин попросил правительство дополнить соответствующий законопроект, чтобы единоразовая выплата коснулась всех категорий пенсионеров, в том числе военных и приравненных к ним категорий.

В июне этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минобороны, собеседника, близкого к руководству одного силовых ведомств, и источник в Кремле писал, что в силовых ведомствах разработали поправки, увеличивающие нижний предел выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет. Однако повышение предела выслуги не затронет тех, кто заключил контракт на 20 лет. Поправки могут быть приняты к 2018 году.

В сентябре в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018−2020 годы, с которой ознакомился РБК, говорилось, что бюджет России в следующие два года сэкономит 560 млрд руб. на пенсиях.

Этому поможет низкая инфляция, увеличение стажа для выхода на пенсию для чиновников и отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам.