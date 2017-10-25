Евгений Касперский объяснил случайностью получение данных АНБ

Господин Касперский рассказал, что в 2014 году аналитики пришли к нему в офис и сообщили, что скачали данные о команде хакеров Equation Group. Они сказали, что среди них есть секретные документы АНБ. По словам основателя компании, он сказал им «немедленно удалить» информацию. При этом Евгений Касперский не ответил на вопрос, уведомляла ли «Лаборатория Касперского» АНБ о получении секретных документов.