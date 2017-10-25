Собчак: Крым не признает даже Сбербанк

Источник: РИА "Новости"

Ранее Собчак заявила, что полуостров является украинской территорией. В свою очередь Поклонская отметила, что статус Крыма не обсуждается. «Неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия», — сказала парламентарий.

Ответ на комментарий Поклонской телеведущая разместила на своей странице в Instagram.

По словам Собчак, «мировому сообществу неизвестно», что Крым — это часть России.

«Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава: даже Сбербанк России не признает Крым частью России. Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение?», — написала она.

Собчак отметила, что ей «неприятно», что Россия «не держит слово, данное нашему главному соседу».

«Я училась в МГИМО, и меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать», — сказала она.

В октябре этого года Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. По словам телеведущей, ее не поддерживает ни одна политическая партия, к тому же у нее нет предвыборной программы,

В ходе первой после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании пресс-конференции Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя данное заявление, отметил, что Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму. По его словам, установление нормальных отношений с Украиной — это правильно, но только не за счет жителей полуострова.

Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский назвал заявление телеведущей по Крыму «дешевым популизмом». А депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек выразил мнение, что этим заявлением Собчак выводит себя из президентской гонки с наименьшими имиджевыми потерями.