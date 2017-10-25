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15:55 (мск), источник: Actualitati.md

Чебан: Проблемы с транспортом в Кишиневе нужно решать в срочном порядке

Транспортная проблема в городе усугубляется все больше и больше. Именно с целью ее решения комиссия ЖКХ провела слушания, на которые пригласила всех причастных к решению проблемы, а также всех заинтересованных.

Источник: Actualitati.md

Глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете (ПСРМ) Ион Чебан сказал в среду на слушаниях, что все материалы, представленные сотрудниками примэрии интересные, но есть проблема, они не осуществляются, не представлены в обсуждениях, нет единой позиции по данной теме, нет терминов осуществления, нет бюджета.

«Я бы с радостью обсудил и трамвай в городе, и все остальное, но надо обсуждать более важные вопросы, что происходит с движением на улице Ион Крянгэ, на Алеку Руссо, это проблемы, которые надо обсуждать и решать в срочном порядке. Все решения и предложения должны быть рассмотрены и внесены в бюджет на 2018 год», — сказал социалист.

Советник возмутился: «В Кишиневе есть человек, который ковырялся в носу, и он решил, что на бульваре Штефан чел Маре нужны парковки, но где был архитектор и другие сотрудники примэрии, чтобы спросить его, что он делает? Мы были у Poșta Moldovei, там с нарушениями оборудована парковка. В Кишиневе каждый делает что хочет. Все то, что говорит главный архитектор Кишинева Сергей Борозан, это не соответствует тому, что есть на самом деле. Где те 30% территории в историческом центре города для машин, 30% для общественного транспорта, 30% велосипедистов и других малых видов транспорта и 10% для пешеходных улиц? Сейчас ремонтируют бульвар Штефан чел Маре и где все это?».

Чебан считает, что «местные власти ни с кем не ведут переговоров, каждый делает свою работу именно так как хочет, так и с парковками получилась. Один не знает, что делает другой. Потом приходит Дорин, ковыряет у себя в носу и говорит, что там и там будет парковка. Я понимаю, что сюрпризы — сюрпризы, но не до такой степени».

Глава фракции ПСРМ призвал главного архитектора и всех причастных к решению проблемы с транспортным движением вместе искать решение.

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