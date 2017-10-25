Путин поручил проработать вопрос перехода от долевого строительства к проектному финансированию

Источник: Агентство «Москва»

«Президент поставил задачу проработать поэтапную возможность после того, как будет введены уже в действие окончательные требования, жесткие требования к застройщикам, которые вступают в силу первого июля, начать работу по поэтапному переходу через банковское сопровождение от долевого строительства уже к проектному финансированию с использованием банков. Мы пока сроки не называем, потому что поручение пока дано разработать предложения относительно того, в какие сроки это можно будет сделать», — сказал Мень.

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Министр уточнил, что правительство будет работать с депутатами Госдумы над этой задачей. «Все равно нам рано или поздно нужно будет переходить на более цивилизованный рынок без договоров долевого участия, но это дело перспективное — безусловно, не дело завтрашнего дня», — уточнил Мень.