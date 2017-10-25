Путин поручил проработать вопрос перехода от долевого строительства к проектному финансированию

«Президент поставил задачу проработать поэтапную возможность после того, как будет введены уже в действие окончательные требования, жесткие требования к застройщикам, которые вступают в силу первого июля, начать работу по поэтапному переходу через банковское сопровождение от долевого строительства уже к проектному финансированию с использованием банков. Мы пока сроки не называем, потому что поручение пока дано разработать предложения относительно того, в какие сроки это можно будет сделать», — сказал Мень.
Министр уточнил, что правительство будет работать с депутатами Госдумы над этой задачей. «Все равно нам рано или поздно нужно будет переходить на более цивилизованный рынок без договоров долевого участия, но это дело перспективное — безусловно, не дело завтрашнего дня», — уточнил Мень.
По словам министра, сейчас в 72 субъектах России есть проблемные объекты в сфере строительства. О’бщий объем, указанный в этих дорожных картах, которые подготовили регионы, 830 объектов, но это не означает, что это 830 домов, потому что в одном объекте, это одно разрешение на строительство, там может быть и два и три дома, — добавил Мень.