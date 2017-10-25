Собчак встретится со своими сторонниками в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак приедет в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими единомышленниками. Встреча запланирована на 27 октября, на 17.00, сообщили «Уралинформбюро» осведомленные источники.

«Место встречи пока не разглашается, но о нем пообещали сообщить завтра, после обеда», — уточнили инсайдеры.

Всех приглашенных на встречу с Собчак просят прихватить с собой друзей.