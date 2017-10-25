Турецкие эксперты: визит Мирзиёева в Анкару станет историческим

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Преподаватель турецкого Университета Каппадокии, профессор Хасан Али Карасар считает, что визит узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Анкару станет историческим и определит направление отношений стран на ближайшие пять — десять лет.

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«В настоящее время товарооборот между двумя странами составляет 1,3 миллиарда долларов. Анкара и Ташкент планируют за пять лет увеличить этот показатель до пяти, а за последующие 10 лет — до 10 миллиардов долларов», — подчеркнул Карасар в интервью агентству «Анадолу».

Он отметил, что за последний год президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводили переговоры четыре раза. Во время визита главы турецкого государства в Самарканд было принято решение об активизации двусторонних отношений, подготовлена соответствующая дорожная карта.