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16:07 (мск), источник: Sputnik

Турецкие эксперты: визит Мирзиёева в Анкару станет историческим

Визит Мирзиёева в Анкару стал первым за последние почти 20 лет на уровне главы Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Преподаватель турецкого Университета Каппадокии, профессор Хасан Али Карасар считает, что визит узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Анкару станет историческим и определит направление отношений стран на ближайшие пять — десять лет.

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«В настоящее время товарооборот между двумя странами составляет 1,3 миллиарда долларов. Анкара и Ташкент планируют за пять лет увеличить этот показатель до пяти, а за последующие 10 лет — до 10 миллиардов долларов», — подчеркнул Карасар в интервью агентству «Анадолу».

Он отметил, что за последний год президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводили переговоры четыре раза. Во время визита главы турецкого государства в Самарканд было принято решение об активизации двусторонних отношений, подготовлена соответствующая дорожная карта.

Также профессор обратил внимание на то, что Эрдоган проводил встречи с узбекским коллегой в кулуарах масштабных международных мероприятий, прошедших в Пекине, Астане и Нью-Йорке. И это, по его мнению, означает, что Турция в будущем продолжит придавать Узбекистану особое значение.

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