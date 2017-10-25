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16:56 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове представители стран ПАЧЭС обсудили важные вопросы

Вопросы, актуальные сразу для нескольких стран, обсудили в Ростове. Здесь прошло заседание Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Делегаты нескольких государств говорили обо всем: от создания энергетического кольца до поддержки молодых семей.

Заседания сразу двух из трех комитетов Парламентский Ассамблей Черноморского экономического сотрудничества прошли в Ростове-на-Дону.

В следующем году ПАЧЭС исполнится 25 лет, все эти годы работа организации, а в нее входят 12 государств, направлена на укрепление и расширение экономического, торгового, культурного и политического сотрудничества. На комитете по правовым и политическим вопросам приняли декларацию, подытожившую деятельность ПАЧЭС за 25 лет.

«Достижения, которые есть, в том числе создание службы спасения на воде в Черноморском регионе, начало строительства кольцевой дороги, проект энергетического кольца, и планы на будущее, которые заключаются в том, чтобы как можно теснее интегрировать экономики наших регионов, тем более, что экономики стран ПАЧЭС дополняют друг друга», — говорит глава российской делегации в ПАЧЭС Михаил Емельянов.

На комитете по культуре, образованию и социальным вопросам обсудили меры поддержки молодых семей — льготную ипотеку, материнский капитал.

«Поддержка молодых семей волнует абсолютно все страны — и Россию, и Турцию, и Грецию, и Грузию, и Армению, и Азербайджан, и Румынию, и Молдавию. Мы обсуждаем с нашими коллегами опыт каждой страны, какая поддержка, в каких случаях, какой размер, как это влияет на создание новых семей, как это влияет на качество жизни молодых семей. Это очень болевые и очень важные вопросы. Ростовской области есть что сказать на эту тему», — говорит председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По результатам работы комитета будут разработаны рекомендации и разосланы в парламенты стран-участниц ПАЧЭС.

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